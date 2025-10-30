De patru zile şi patru nopţi, Catedrala Naţională e 24 din 24 înconjurată de oameni. Pelerinii vin cu miile să se închine în altarul celei mai mari biserici ortodoxe din lume, mai cu seamă că miercuri seara a fost adusă și racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou. Doar că azi-noapte, pentru prima oară, oamenii s-au necăjit şi s-au temut că nu vor mai fi lăsaţi să intre. Porţile de intrare s-au închis brusc în faţa rândului de oameni pentru curăţenie, susţine Patriarhia. După 12-13 ore de stat în picioare, unii şi-au pierdut răbdarea şi au forţat dispozitivul de ordine. O oră mai târziu, accesul a fost reluat. Patriarhia Română a anunțat că programul de închinare va fi extins și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

La ora 5 dimineaţa, pe neaşteptate, uşa principală a Catedralei s-a închis în faţa miilor de credincioşi care aşteptau la rând. Unii, chiar şi de 12 ore.

Nemulţumiţi şi fără să ştie ce se întâmplă, oamenii au forțat dispozitivul de ordine al jandarmilor și s-au îmbulzit şi mai mult spre intrare, în timp ce forţele de ordine le cereau să se retragă pe platoul central.

"De asta s-a creat debandada asta! Să ştiţi că o să fie la ştiri şi o să fie urât!", a transmis o femeie, aflată la coada imensă la intrarea în Catedrala Naţională.

Articolul continuă după reclamă

"Am o mare dezamăgire, proastă organizare. Şi-au bătut joc, pur şi simplu joc de lume", a declarat o altă pelerină.

Cea mai aglomerată noapte de pelerinaj

A fost cea mai aglomerată noapte de pelerinaj, de la momentul deschiderii până acum. Cozile uriaşe s-au întins pe mai bine de doi kilometri.

"Obositor, ne dor tălpile. Am obosit, ne dor şalele, dar ne-a ajutat Dumnezeu şi am ajuns", a spus o doamnă în vârstă.

"A fost o bătaie de joc! În primul rând că am stat trei ore pe loc, până să ne dea drumu pe grupuri, să mergem. Nu ne-au dat o apă", a adăugat o altă pelerină, dezamăgită de organizarea pelerinajului.

De fapt, Catedrala fusese închisă temporar, pentru curăţenie. Într-un comunicat, Jandarmeria susţine că accesul enoriașilor a fost redirecționat prin intrarea laterală. Iar de la ora 6: 30, s-au redeschis şi porţile principale.

Zeci de mii de oameni au venit să se închine

"Intrăm în Cartea Recordurilor pentru câte ore am stat aici, după 14 ore. De 12 ore stăm. 12, dar facem 14, cred că…", a completat o altă persoană

"Este un moment unic, o dată în viaţă putem asista şi să ne închinăm la Catedrala Neamului, stăm şi două zile în picioare pentru asta", a transmis, în schimb, un alt enoriaş.

Până acum, peste 80.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar. Iar Patriarhia Română a anunțat că programul de închinare va fi extins și pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰