Veşti bune pentru pasionaţii de sporturi de iarnă. În masivul Postăvaru au început pregătirile pe pârtii. În aceste zile, administratorii verifică întreaga instalaţie care produce zăpada artificială. Şi vorbim despre o adevărată uzină cu pompe, kilometri de ţevi şi chiar un lac artificial.

120 de lăncii, 34 de tunuri mobile și 12 tunuri fixe compun arsenalul de instalații de care depinde calitatea zăpezii, pe pârtiile din masivul Postăvarul. Probele de funcționare sunt făcute sub presiune, exact ca într-o zi cu sute de schiori pe pârtii.

Minus 2,5 grade Celsius este temperatura la care apa pulverizată din tunuri se transformă în zăpada artificială. Întreg sistemul se alimentează dintr-un lac de 120.000 metri cubi, amenajat la 1500 metri altitudine, în masivul Postăvaru. Încă puţin şi ne vom bucura de omătul alb, spun oficialii.

Lungimea totală a pârtiilor domeniului schiabil Postăvarul este de 26 de kilometri.

