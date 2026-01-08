Antena Meniu Search
După vacanţă, înapoi la muncă. Câte zile libere mai au angajaţii în 2026

Mulți români s-au întors deja la serviciu, după pauza de început de an, alţii şi-au mai luat două zile libere de concediu ca să le lege de weekend. Parcă niciodată nu sunt suficiente zile libere. Până la finalul anului, mai avem doar 11 sărbători legale. Dacă vă par puţine, să ştiţi că stăm mai bine la acest capitol faţă de restul Europei. 

În 2026, România are în lege 17 sărbători legale. În realitate, majoritatea angajaților se bucură de doar 11 zile în timpul săptămânii, din cauza weekendurilor și a suprapunerii unor sărbători. Iar o parte din aceste zile sunt deja în trecut. Până astăzi, am bifat deja patru zile libere.

Țările din regiune au mai puţine zile libere decât România. Polonia are 14, Cehia şi Serbia au câte 13, iar Ungaria - doar 11 sărbatori legale. La fel şi Franța, adesea invocată ca model al protecției angajaților.

De ce contează? Pentru că zilele libere legale sunt singurul timp liber garantat pentru mulți oameni. Nu țin de bani, nu țin de concediu. Ele nu înseamnă doar odihnă, ci echilibru, sănătate și un ritm comun al societății.

Conform Codului Muncii, cei care lucrează, totuși, de sărbători au dreptul la compensare: timp liber în următoarele 30 de zile sau, dacă nu se poate, un spor de minimum 100%.

Zile libere 2026

  • România - 17
  • Polonia - 14
  • Cehia -13
  • Serbia - 13
  • Ungaria - 11
  • Franţa - 11
