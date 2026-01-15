Antena Meniu Search
E Ziua Culturii Naţionale astăzi. Muzeele şi teatrele vor avea intrare liberă pentru toată lumea, iar evenimente speciale vor fi organizate în marile oraşe, toate dedicate poetului Mihai Eminescu.

de Eduard Marin

la 15.01.2026 , 09:38

Astăzi, de Ziua Culturii Naționale, muzeele și instituțiile culturale își deschid porțile pentru public, iar accesul este gratuit atât pentru copii, cât și pentru adulți, chiar dacă este o zi lucrătoare. Școlile din București sunt invitate să aducă în prim-plan personalități românești care au marcat cultura universală prin expoziții, recitaluri, dezbateri și proiecte interdisciplinare.

Însă, dincolo de celebrare, oamenii din cultură ies astăzi în stradă. Angajații muzeelor, teatrelor și ai altor instituții culturale încep proteste care vor dura două săptămâni, zilnic, în fața Ministerului Culturii. Nemulțumirile sunt legate în principal de salarizarea scăzută, dar și de problemele din sistem: desființarea Institutului de Patrimoniu sau concursurile considerate netransparente pentru numirea managerilor de teatru.

Așadar, Ziua Culturii Naționale aduce în același timp sărbătoare pentru public și proteste pentru cei care lucrează în spatele scenei culturale din România.

Eduard Marin
