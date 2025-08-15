E ziua eroilor mării! Mii de turişti şi constănţeni sunt aşteptaţi pe faleza din faţa Comandamentului Flotei pentru festivitățile de Ziua Marinei. De la ora 10, Forțele Navale vor purta spectacolul în aer, pe apă şi pe uscat. Manifestaţiile vor fi completate de trei aeronave ale Aeroclubului României și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier.

Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi aproximativ 20 aeronave participă, vineri, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanţa. La acestea şi-a anunţat prezenţa şi premierul Ilie Bolojan.

Evenimentele dedicate Zilei Marinei Române vor avea loc, vineri, pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa şi în raionul maritim travers de aceasta, unde se vor desfăşura secvenţele de instruire ale Exerciţiului naval întrunit ”Forţele Navale Române 2025 – FNR 25”.

Peste 3.500 de militari români şi străini

La sărbătoarea marinarilor militari şi civili, vor lua parte peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave (19 nave ale Forţelor Navale, trei ale Gărzii de Coastă, trei ale Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, două ale Forţelor Navale ale Turciei – o fregată şi o corvetă, şi una a Forţelor Navale ale Bulgariei – o fregată), 25 de ambarcaţiuni rapide de tip RHIB şi aproximativ 20 aeronave ale Forţelor Navale Române, ale Forţelor Aeriene Române şi ale partenerilor străini.

Spectacolul maritim va fi completat de trei aeronave ale Aeroclubului României, precum şi de zeci de ambarcaţiuni civile de tip velier, care vor defila pe mare.

Program de Ziua Marinei Române

Activităţile organizate la împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Marinei Militare Române Moderne vor începe la ora 10.00, cu ridicarea pavilionului, geacului şi a marelui pavoaz. Concomitent, Muzica Militară a Forţelor Navale va intona Imnul Naţional al României şi vor fi trase 21 de salve de tun de militari ai Brigăzii 30 Gardă ”Mihai Viteazul”. După alocuţiunile persoanelor oficiale, va avea loc o ceremonie religioasă, iar două remorchere maritime de radă şi port vor lansa ancore de flori în valurile mării, în memoria eroilor marinari.

În jurul orei 10.40, va sosi Zeul Neptun, la bordul navei de comandament ”Luceafărul”. Sosirea Zeului Neptun se va face printr-o ”poartă de apă” realizată de două remorchere maritime, pentru a deschide seria activităţilor executate pe mare. Simultan, elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” vor desfăşura, pe faleză, tradiţionalele jocuri marinăreşti. Totodată, de la bordul navelor aflate pe mare vor fi lansate petarde şi vor fi puse în funcţiune mijloacele de semnalizare acustică, iar de pe digul de nord din portul turistic Tomis vor fi trase focuri de artificii.

Ulterior, va debuta exerciţiul FNR 25, care se va termina, în jurul orei 12.00, cu defilarea navelor, ambarcaţiunilor şi aeronavelor.

După salutul de deschidere a secvenţelor demonstrative navale şi aeriene vor fi prezentate secvenţe de inserţie a unor elemente de cercetare-diversiune, de respingere a unui atac al aviaţiei inamice, de căutare şi atac asupra submarinului inamic, de respingere a desantului maritim, iar la final va fi prezentată o secvenţă de combatere a migraţiei ilegale şi misiuni de căutare şi salvare pe mare.

Ziua Marinei Române se va fi încheia, de la ora 20.00, cu retragerea cu torţe a marinarilor militari, pe traseul Poarta 1 - Comandamentul Flotei - Piaţa Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forţelor Navale, precum şi cu un spectacol de focuri de artificii asigurat de Primăria Municipiului Constanţa, care va putea fi urmărit din zona Piaţa Ovidiu - Portul Turistic Tomis.

Premierul Ilie Bolojan, la Constanţa

Premierul Ilie Bolojan va participa la manifestările din Portul Constanţa. În schimb, pe agenda de vineri a preşedintelui Nicuşor Dan nu este trecut niciun eveniment public.

