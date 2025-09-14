Ziua Națională a Recuperării din Adicții. În România, speranța vine din centre private

Pe 13 septembrie e Ziua Națională a Recuperării din Adicții, o problemă pentru care statul pare să nu aibă nicio rezolvare. Deşi consumul de substanţe interzise a crescut îngrijorător în ţara noastră, soluţiile vin de la privat. Un centru din judeţul Constanţa oferă recuperare atât pentru dependenţi, cât şi pentru familile lor. Aşa, rata de succes este mai mare, susţin reprezentanţii centrului.

"Dacă aş fi realizat pe de-a-ntregul că el este dependent de alcool, ar fi fost o ruşine în familia mea". Pentru a-i proteja identitatea, Ana are 43 de ani, iar povestea ei de viață zguduie orice om. S-a căsătorit cu un bărbat care consuma alcool. Deși ştia asta de la început, a sperat că dependenţa bărbatului nu ii va distruge viață. Nu a fost așa. Acum îşi doreşte să fie alături de soţul ei pe drumul vindecării.

"Am sperat că dacă voi da cât de mult pot din mine şi dacă îi arăt că-l iubesc şi dacă îi ofer tot ce îşi doreşte el şi are nevoie, la un moment dat, singur, îşi va da seama că are o problemă", mărturiseşte Ana.

Speranţa pentru Ana şi soţul ei, dar şi pentru alţi dependenţi, fie de alcool sau alte substanţe, a venit de la privat. Totul, după ce mai multe ONG-uri au pus bazele unui centru pentru adicţii, singurul din Dobrogea. Ideea fondatorilor a venit din propria lor luptă cu dependenţa. Mircea a fost pe marginea prăpastiei de trei ori, iar acum vrea să salveze alte vieţi.

Articolul continuă după reclamă

"De la 14, 15 ani eu eram deja un bun consumator de alcool. Am aproape 25 de ani de recuperare", explică Mircea Frăteanu, reprezentant ONG. Centrul are un concept unic în România: recuperarea se face în familie, iar ajutorul vine din partea a şase terapeuți. "Această afecţiune cuprinde tot sistemul familial, chiar dacă opinia publică tinde să externalizeze problema ca fiind doar în dreptul dependentului", explică Paul Avramiuc, psiholog.

Un singur spital de stat pentru tratarea adicţiilor este în construcţie în judeţul Timiş. Dependența de droguri, alcool, telefoane sau jocuri de noroc a tinerilor va fi tratată în orașul Ciacova. Autorităţile caută încă soluţii pentru adulţi. "Eu am continuat să merg pe drumul recuperării şi faptul că am primit ajutor m-a determinat ca la rândul meu să vreau să ajut", mărturiseşte un beneficiar.

Reporter: Statul român vă ajută cu ceva? Ajută dependenţii cu ceva?

Ana: Din câte ştiu eu nu ajută nici dependenţii, nici co-dependenţii, fiecare este pe cont propriu.

La începutul anului a fost anunţată reforma Agenţiei Naţionale Antidrog, după ce consumul de substanţe a crescut alarmant în ţara noastră. Considerată ineficientă, Agenția avea un buget anual de peste 40 de milioane de lei și 270 de angajați.

"Extindem tipurile de tratamente ce pot fi acordate în centrele de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor. Reglementăm mai clar şi modul de acordare a serviciilor din aceste centre", a declarat pe 13 februarie 2025, Marcel Ciolacu, fost prim-ministru. Datele oficiale arată că unul din zece români s-a drogat cel puțin o dată în viață, adică aproape 2 milioane de români.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰