Cel puţin 14 oameni au murit şi alţi 124 sunt daţi dispăruţi în Taiwan, după ce super-taifunul Ragasa a lovit cu o forţă nemaivăzută ţara. Din cauza ploilor şi inundaţiilor aduse de taifun, barajul unui lac a cedat, iar toată apa s-a revărsat peste un oraş şi a rupt un pod. Peste 7.000 de persoane au fost evacuate până acum. Probleme au fost şi în marile oraşe din China: şcolile au fost închise, iar aeroporturile din Hong Kong şi Shenzhen au anulat zboruri.

Marginea exterioară a super-taifunului Ragasa loveşte Taiwanul de luni, pe măsură ce se îndreaptă spre coasta sudică a Chinei, scrie News.ro.

Lacul de baraj, format în urma alunecărilor de teren provocate de ploile torenţiale din estul Taiwanului, s-a revărsat marţi după-amiază, provocând o inundaţie în localitatea Guangfu.

"La ora 7 dimineaţa [miercuri], 14 persoane au fost confirmate decedate şi 18 au fost raportate rănite", a declarat Lee Kuan-ting, purtător de cuvânt al guvernului judeţului Hualien.

"Treizeci de persoane erau date dispărute aseară, conform cifrelor publicate de Agenţia Naţională de Pompieri, iar echipele noastre continuă căutările", a adăugat el.

Pompierii din Taiwan au declarat miercuri că 124 de persoane sunt în continuare date dispărute în judeţul Hualien.

Ragasa a doborât deja copaci, a smuls acoperişurile clădirilor şi a ucis cel puţin două persoane în timp ce a traversat nordul Filipinelor, unde mii de oameni au căutat adăpost în şcoli şi centre de evacuare.

Stare de alertă maximă miercuri, în Hong Kong şi zone din sudul Chinei

Hong Kong şi unele zone din sudul Chinei au fost în stare de alertă maximă miercuri, pe măsură ce Ragasa se apropia cu vânturi puternice şi ploi, forţând autorităţile chineze să închidă şcolile şi întreprinderile din cel puţin 10 oraşe.

În Hong Kong, cursurile au fost suspendate marţi şi miercuri, deşi bursa a adoptat noi reguli în acest an pentru a menţine pieţele deschise în timpul taifunurilor.

Conform site-ului web al aeroportului, marţi după ora 18:00 nu au mai fost zboruri din Hong Kong. Cathay Pacific a anunţat anterior că peste 500 dintre zborurile sale vor fi anulate.

Conform serviciului meteorologic din Hong Kong, super-taifunul genera vânturi maxime susţinute de 195 km/h în apropierea centrului său, în timp ce se deplasa spre vest peste Marea Chinei de Sud.

Observatorul din Hong Kong a emis cea mai înaltă avertizare de taifun, T10

Observatorul din Hong Kong a emis miercuri, la ora 2:40, cea mai înaltă avertizare de taifun, T10, afirmând că aceasta "va rămâne în vigoare pentru o perioadă de timp", deoarece Ragasa se va apropia cel mai mult de teritoriu în cursul dimineţii.

De asemenea, a avertizat asupra valurilor semnificative şi a furtunilor pe măsură ce furtuna se deplasează, unele zone putând înregistra niveluri ale apei cu patru până la cinci metri peste normal.

Un reporter AFP a văzut valuri de aproape cinci metri înălţime lovind promenada de pe malul mării din cartierul rezidenţial Heng Fa Chuen din Hong Kong, în jurul lăsării serii.

Localnicii şi-au făcut provizii pentru zile întregi

Terence Choi, un rezident din Hong Kong, a declarat că a făcut provizii de alimente pentru două zile acasă, adăugând că este "destul de nervos" în perspectiva întreruperii alimentării cu energie electrică şi apă potabilă în cartierul său.

Yang Lee-o, care locuieşte de 40 de ani în cartierul coastal Lei Yue Mun, a declarat că angajaţii guvernului au petrecut deja o zi aşezând saci de nisip.

Al doilea oficial din Hong Kong, Eric Chan, a declarat anterior că Ragasa va reprezenta o "ameninţare serioasă", comparabilă cu super-taifunurile din 2017 şi 2018, care au provocat pagube materiale în valoare de sute de milioane.

Oamenii de ştiinţă avertizează că furtunile devin din ce în ce mai puternice pe măsură ce lumea se încălzeşte din cauza efectelor schimbărilor climatice.

Peste 400.000 de persoane au fost evacuate din Shenzhen

Ragasa, numit după cuvântul filipinez pentru mişcare rapidă, este de aşteptat să atingă ţărmul în zonele de coastă centrale şi vestice ale provinciei Guangdong în următoarele 24 de ore, a declarat marţi dimineaţă biroul de gestionare a situaţiilor de urgenţă al provinciei.

Shenzhen, în sud-estul Chinei, a ordonat mai devreme evacuarea a 400.000 de persoane.

Autorităţile de gestionare a situaţiilor de urgenţă din centrul tehnologic chinez au declarat că, cu excepţia personalului de salvare de urgenţă şi a celor care asigură traiul populaţiei, "nu ieşiţi din casă fără motiv".

Alte oraşe din provincia sudică Guangdong care pun în aplicare aceste măsuri sunt Chaozhou, Zhuhai, Dongguan şi Foshan.

