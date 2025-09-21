2 miniştri israelieni propun anexarea Cisiordaniei după ce Anglia şi alte state au recunoscut statul Palestina

Doi miniştri de extremă dreaptă din guvernul israelian, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, solicită anexarea imediată a Cisiordaniei, ca răspuns la decizia Australiei, Canadei şi Marii Britanii de a recunoaşte statul palestinian.

15 septembrie 2025, Maale Adumim, Israel: Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu participă la ceremonia de semnare a acordului privind construcţia acoperişului în Maale Adumim, alături de Itamar Ben Gvir - Profimedia

Miniştrii israelieni de extremă dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei, ca reacţie la recunoaşterea statului palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează AFP, citat de Agerpres.

"Recunoaşterea unui stat palestinian de către ţări ca Regatul Unit, Canada şi Australia impune un răspuns imediat: anexarea imediată a Iudeei-Samariei (nume utilizat de Israel pentru a desemna Cisiordania)", a afirmat Itamar Ben Gvir, ministrul Securităţii Naţionale, într-un comunicat.

El a cerut, de asemenea, "destructurarea completă a Autorităţii Palestiniene".

Articolul continuă după reclamă

Ministrul Finanţelor, Bezalel Smotrich, a întărit declaraţia colegului său, susţinând pe platforma X că "singurul răspuns la acest demers anti-israelian este anexarea pământurilor patriei poporului evreu în Iudeea-Samaria şi abandonarea definitivă a ideii absurde a unui stat palestinian”.

"Domnule prim-ministru, a sosit momentul, iar decizia este în mâinile dumneavoastră", a adăugat el, adresându-se lui Beniamin Netanyahu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰