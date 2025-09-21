Regatul Unit, Canada şi Australia au recunoscut oficial statul Palestina

Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina, într-o decizie istorică anunțată de premierul Keir Starmer, care își respectă astfel promisiunea făcută Partidului Laburist. Măsura aliniază Marea Britanie cu alte state occidentale și survine în contextul escaladării violențelor din Gaza.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer vorbește în cadrul unei conferințe de presă la Chequers, la finalul unei vizite de stat efectuate de președintele american Donald Trump, pe 18 septembrie 2025, în Aylesbury, Anglia - Profimedia

Prim-ministrul Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va recunoaște un stat palestinian, o mișcare istorică ce îndeplinește o promisiune făcută membrilor partidului său laburist și aliniază Marea Britanie cu Franța și alte țări reunite în această săptămână la Națiunile Unite, la New York, relatează POLITICO.

Într-o postare pe contul său oficial de X, Starmer a declarat: "Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și, pentru o soluție cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina".

Starmer s-a angajat în luna iulie că va acorda recunoașterea în septembrie dacă nu se ajunge la o încetare a focului în Gaza, acolo unde Israelul și-a intensificat în ultimele zile campania militară împotriva Hamas cu o nouă ofensivă terestră în orașul Gaza.

Canada şi Australia se alătură Marii Britanii

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat de asemenea, duminică, că guvernul său va recunoaște un stat palestinian. Într-o postare pe rețelele sociale, Carney a spus: "Canada recunoaște Statul Palestina și își oferă parteneriatul pentru construirea promisiunii unui viitor pașnic atât pentru Statul Palestina, cât și pentru Statul Israel".

Înainte de anunțurile făcute de Marea Britanie și alte state, prim-ministrul israelian Beniamin Netanyahu a declarat că Israelul nu se va "sinucide" acceptând un stat palestinian "din cauza nevoilor politice ale Europei". Un purtător de cuvânt l-a citat pe Netanyahu spunând că recunoașterea este "absurdă" și reprezintă "o recompensă pentru terorism".

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va călători la New York pentru a face declarația formală a Marii Britanii în cadrul Adunării Generale a ONU, în timp ce Starmer a ales să rămână pentru a gestiona mai multe provocări interne, inclusiv întrebări legate de conducerea sa.

Decizia Marii Britanii vine în urma unei inițiative diplomatice a lui Emmanuel Macron, care va coprezida luni o conferință la ONU privind soluția celor două state, precum și în contextul unei presiuni interne considerabile. Australia și Belgia s-au angajat recent și ele să recunoască statul palestinian, alăturându-se majorității statelor membre ale ONU.

Premierul britanic a susținut de mult timp, în principiu, ideea unui stat palestinian, dar a refuzat să stabilească un calendar pentru acordarea statutului oficial până la începutul acestui an, când s-a confruntat cu presiuni din partea Partidului Laburist.

Subiectul a reprezentat un punct de tensiune în timpul unei vizite altfel liniștite a lui Donald Trump în Regatul Unit săptămâna trecută, când președintele american a admis că este "una dintre puținele noastre neînțelegeri", ca răspuns la o întrebare în cadrul unei conferințe comune de presă cu Starmer la Chequers.

Totuși, Trump nu l-a criticat pe Starmer și chiar l-a bătut pe spate, declarând că Hamas este “o organizație teroristă care nu poate face parte din niciun viitor guvern în Palestina.”

Pe lângă demonstrarea solidarității cu palestinienii, Starmer speră ca decizia să contribuie la calmarea atmosferei la viitoarea conferință anuală a Partidului Laburist, care este un test important al sprijinului său în partid.

