2025 a transformat poveştile de dragoste de la Hollywood în scenarii neaşteptate. Relaţii considerate perfecte s-au spulberat sub ochii fanilor. Katy Perry şi Orlando Bloom s-au despărţit după o relaţie de aproape 10 ani. O veste care a picat ca un şoc a fost şi divorţul dintre Keith Urban şi Nicole Kidman. Şi Jessica Alba a pus capăt unei căsnicii de 16 ani.

2025 a însemnat finalul unor poveşti de dragoste care au ţinut prima pagină a publicaţiilor internaţionale.

Printre despărţirile care au făcut valuri se numără cea a actriţei Nicole Kidman de Keith Urban. Vestea a venit în septembrie, la doar trei luni după ce cuplul a sărbătorit 19 ani de căsnicie. Deşi pentru fani a fost un şoc, apropiaţi ai cuplului au spus că ruptura nu a surprins pe nimeni, pentru că cei doi locuiau separat de ceva vreme.

De trecut în revistă este şi căsnicia de 16 ani a Jessicăi Alba cu Cash Warren. Actriţa a depus actele de divorţ în februarie, pe motive că relaţia nu mai funcţiona.

După mai bine de nouă ani de iubire s-au despărţit şi Katy Perry şi Orlando Bloom. Cei doi au declarat că relaţia lor se schimbse în ultimele luni. La două luni de la despărţire, actorul a rupt tăcerea.

"Mă simt excelent! Sunt atât de recunoscător. Avem cea mai frumoasă fiică. Sunt recunoscător pentru tot! O să ne descurcăm minunat! Nu e nimic altceva decât iubire", a declarat Orlando Bloom.

Cântăreaţa iubeşte însă din nou. Norocosul este Justin Trudeau, fostul premier al Canadei. După luni de speculaţii, cei doi şi-au făcut publică relaţia în octombrie, când au fost surprinşi la o întâlnire în Paris, de ziua de naştere a vedetei.

