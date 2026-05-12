439 de euro și permis de conducere gratuit pentru tinerii dintr-o țară europeană. Cu o condiție

Partidele de la guvernare din Portugalia, PSD și CDS-PP, vor să îi atragă pe tineri către armată printr-un program de voluntariat civil-militar, care ar include o compensație de 439 de euro și permis de conducere gratuit, scrie CNN Portugal .

Potrivit publicației Publico, citată de CNN Portugal, la acest program pot aplica tineri cu vârste între 18 și 23 de ani și prevede cursuri de formare cu durata de trei până la șase săptămâni. Obiectivul, potrivit inițiatorilor, este consolidarea legăturii dintre noile generații și instituția militară, fără a "militariza societatea". Programul include lecții teoretice și practică de bază militară. Participanții ar urma să îi ajute pe militari în acțiuni de ajutor pentru populație și comunități.

Pe măsură ce mai multe țări europene își adaptează modelele de recrutare în cadrul NATO, legislatorii consideră că este nevoie de măsuri similare pentru a atrage mai mulți tineri către forțele armate. "Nu este vorba despre militarizarea societății, ci despre a permite tinerilor din toate mediile sociale să își servească țara dacă vor să o facă", subliniază parlamentarii portughezi.

În plus față de banii primiți și permisul de conducere, participarea la program ar putea fi văzută ca un avantaj în CV, mai ales pentru cei care vor să aplice ulterior la joburi în armată sau în forțele de ordine.

Propunerea nu are valoare de lege, dar arată direcția politică de a testa noi forme de recrutare voluntară. Și Partidul Socialist (PS) a venit cu o inițiativă asemănătoare, propunând programe-pilot de scurtă durată pentru a vedea dacă acestea ajută la atragerea mai multor recruți în armată.

