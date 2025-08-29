70.000 de femei servesc în armata Ucrainei. Deși însărcinate, unele luptă în tranșee: "E nevoie de noi"

70.000 de femei servesc în prezent în armata Ucrainei, cu 20% mai multe față de 2022, în contextul în care Kievul are dificultăți în recrutarea bărbaților tineri, relatează The New York Times. Toate femeile sunt voluntare. Deși sunt însărcinate, unele luptă ghemuindu-se în tranșee sub bombardamente. Multe spun că fac asta pentru viitorul copiilor lor și intenționează să se întoarcă la datorie chiar și după ce nasc.

SUA și majoritatea țărilor retrag femeile soldat însărcinate din zonele de luptă, dar Ucraina nu are acest lux. Femeile ucrainene rămân active şi până în luna a șaptea de sarcină, într-un sistem militar slab echipat, fără uniforme potrivite, îngrijire prenatală sau creșe, relatează The New York Times.

Femeile ucrainene însărcinate, aflate în armată, servesc în condiții dure, sub bombardamente constante, fără încălzire iarna, apă curentă sau toalete funcționale. Nadia, în vârstă de 25 de ani, a fost operator radio pe front până în luna a opta și jumătate de sarcină. "E înfricoșător în fiecare zi. Te trezești întrebându-te dacă toți mai sunt în viață", a povestit ea. Nadia a născut un băiat, pe nume Iaroslav, în februarie.

Pentru unii, a lupta în război în timp ce ești însărcinată pare o nebunie, dar Olena, medic militar, are o altă părere: "Războiul e război, dar viața merge mai departe". Deși a rămas însărcinată, ea a continuat să-și facă datoria.

În ciuda lipsurilor și pericolelor, multe femei însărcinate spun că înțeleg că armata are alte priorități și că sunt motivate să lupte pentru viitorul Ucrainei și al copiilor lor. "Copiii noștri sunt viitorul acestei țări. Trebuie să-i protejăm. Și trebuie să eliberăm țara pentru viitorul lor", a mărturisit Olia, 39 de ani, medic militar care a născut o fetiță în luna mai.

Valentina, aflată în armată din 2019, s-a întors mai repede din concediul de maternitate. Servea ca mecanic de infanterie, un rol rar pentru o femeie. "Am vrut să demonstrez că o femeie poate îndeplini aceleași sarcini ca un bărbat", a spus ea. După naștere, a ezitat să se întoarcă în armată, îngrijorată că solda nu va fi suficientă. Invazia rusă i-a schimbat prioritățile. "Uneori trebuie să iei decizii dificile", spune ea. A fost refuzată de mai multe unități pentru că este femeie şi mamă. A fost primită din nou în august 2023, când fiul ei avea 18 luni.

Victoria, maior și psiholog militar, a explicat că femeile însărcinate se confruntă cu prejudecăți și dificultăți financiare. Statul oferă 126 de zile de concediu, apoi un ajutor de doar 170 de dolari lunar. Mai multe ONG-uri trimit uniforme pentru gravide și oferă îngrijire ginecologică printr-o clinică mobilă. La o rotație recentă, 5 dintre cele 573 de femei soldat consultate erau însărcinate.

Medicul Vita Marchenko, care tratează femei însărcinate într-un spital din Sloviansk, spune că sarcina dă un sens vieții pentru aceste femei: "Le reamintește pentru ce luptă"

Olia, de pildă, a aflat că este însărcinată în septembrie, dar a ales să nu spună nimănui pentru a nu fi înlocuită. A continuat să-și facă datoria până când o hemoragie a forțat-o să ajungă la spital, moment în care a fost nevoită să își informeze superiorii. Comandantul a decis atunci retragerea ei de pe linia frontului. În mai, a născut o fetiță, Irina. Deși oficial a părăsit armata, ea vrea să revină, conștientă că experiența ei este valoroasă într-un conflict de durată: "Mai sunt puțini cu experiență reală. E un joc de durată. E nevoie de noi".

