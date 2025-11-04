Surse: Furtunul aragazului scos şi duze înlăturate. Ipoteza sinuciderii, luată în calcul după explozia din Dej

Anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei sinucideri, după explozia produsă pe 1 noiembrie la o casă de pe strada Mihai Viteazu din Dej, soldată cu moartea unui bărbat de 53 de ani. Potrivit surselor observatornews.ro, furtunul de racord al aragazului a fost găsit desfiletat, duzele înlăturate, iar pe instalația interioară nu s-ar fi găsit defecte sau scurgeri.

Se conturează o nouă ipoteză în cazul casei distruse de o explozie, sâmbătă, la Dej. Specialiștii care participă la anchetă au descoperit că furtunul de racord al aragazului era desfiletat, ceea ce sugerează că întreaga tragedie ar fi fost rezultatul unei acțiuni intenționate.

Casa a sărit în aer pe 1 noiembrie, iar explozia a fost urmată de un incendiu și comparată de martori cu detonarea unei bombe. Flăcările s-au văzut de la kilometri distanță, aparent întreținute de gaz. Proprietarul casei, un fost militar în vârstă de 53 de ani, a fost găsit carbonizat. Explozia a distrus aproape în totalitate locuința.

Surse de la fața locului au declarat pentru observatornews.ro că se conturează ipoteza unei sinucideri, pentru că altfel nu se explică de ce ar fi fost demontate furtunul de racord al aragazului și duzele. În cazul unei probleme la instalație, acestea ar fi fost smulse de explozie, potrivit surselor citate. Și din verificările efectuate pe rețea și pe instalația interioară, nu s-au găsit defecte sau scurgeri, ne-au mai precizat sursele citate.

Soția victimei, asistentă, abia ieșise de la serviciu și era în drum spre casă când s-a produs deflagraţia. Cei doi soți erau în divorț, iar luna viitoare aveau primul termen la judecătorie. Familia avea asigurare la casă, dar nu pentru explozie.

