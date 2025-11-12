Klaus și Carmen Iohannis riscă să piardă casa din Sibiu în care locuiesc. ANAF va cere sechestru

Încheierea mandatului presedintelui Klaus Iohannis, 12 februarie 2025 Inquam Photos / George Calin

Epopeea legală a caselor familiei Iohannis

Luna trecută, Klaus Iohannis a fost executat silit de statul român. Inspectorii ANAF au intrat cu forţa în clădirea aflată în centrul Sibiului, pe strada Nicolae Bălcescu, pierdută definitiv de soţii Iohannis, şi au schimbat yala de la intrare. E vorba despre spaţiul de la parter pe care soţii Iohannis l-au pierdut definitiv în instanţă, după ce judecătorii au stabilit că statul era moștenitorul legal. În acest imobil a funcţionat ani de zile sediul unei bănci comerciale, iar familia Iohannis a încasat din chirie în jur de 300 000 de euro. Cu acești bani, soții Iohannis și‑au cumpărat alte trei case.

Inspectorii ANAF au trimis fostului președinte mai multe notificări, prima dintre ele în luna august 2025. În cele din urmă, soții Iohannis au fost de acord să predea imobilul, dar au spus că "nu mai găsesc cheile". Inspectorii ANAF au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. "Au constatat că imobilul se afla în stare de degradare şi că într‑una dintre uși se afla cheia imobilului", declara atunci președintele ANAF, Adrian Nica.

Spațiul comercial, evaluat acum la peste 300 000 de euro, a fost cumpărat de soții Iohannis în 1999. Titlul de proprietate a fost radiat din cartea funciară în 2016, după o decizie definitivă a Curții de Apel Brașov. Fiscul îl va scoate acum la licitație.

Vila în care locuiesc soţii Iohannis ar valora 1 milion de euro

Ultima declaraţie de avere arată că soţii Iohannis dețin trei case și trei apartamente în Sibiu. În document nu apare casa confiscată de ANAF, dar apare, în schimb, un apartament pe care Carmen Iohannis l‑a moștenit în 2020. Vila în care locuiesc soţii Iohannis are 377 metri pătrați, iar valoarea de piață ar ajunge la 1 milion de euro. În 2024, familia Iohannis a câştigat din salarii peste 46.000 de euro şi a încasat din chirii alte 18.000 de euro. Averea familiei Iohannis s‑ar ridica la aproape 2 milioane de euro, potrivit unor evaluări.

Un expert imobiliar a evaluat prețurile imobilelor din Sibiu între 100.000 de euro pentru un apartament pe strada Pedagogilor și până la 1 milion de euro pentru o casă pe strada Bâlea, menţionând că şi imobilele deteriorate, precum cele de pe strada Măgurii, pot ajunge la 350 000 de euro, în principal datorită valorii terenului.

Anul trecut, soţii Iohannis au pierdut o altă casă, cea de pe strada Gheorghe Magheru din Sibiu. Imobilul a fost moștenit de Carmen Iohannis, dar în 2023 Curtea de Apel Alba Iulia a decis că tot statul era moștenitorul legal.

