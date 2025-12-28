Brigitte Bardot s-a stins din viaţă, astăzi, la 91 de ani. Muza cinematografiei franceze, considerată cea mai frumoasă femeie a secolului 20, Bardot şi-a dedicat viaţa filmelor şi luptei pentru drepturile animalelor. La sfârşitul anilor '90, actriţa a venit în România ca să convingă autorităţile să sterilizeze câinii fără stăpân. A donat bani şi a adoptat mai mulţi câini maidanezi din Capitală.

Brigitte Bardot, un simbol al cinematografiei franceze, s-a stins din viaţă înconjurată de cei apropiaţi, iar vestea tragică a fost anunţată printr-un comunicat de fundaţia care-i poartă numele.

În ultimele luni, a fost internată de mai multe ori în spital, din cauza unor probleme de sănătate despre care a evitat să vorbească. De fiecare dată, şi-a îndrumat admiratorii să nu se îngrijoreze. Ultima apariţie a fost în luna mai, la o televiziune franceză.

"Viaţa îmi permite, Dumnezeu îmi permite să fiu în viaţă în acest moment, ceea ce este unic, nu-i aşa? Trebuie să fac ceva cu acest puţin din viaţă care mi-a mai fost dat", spunea Brigitte Bardot în mai 2025.

Bardot, "cea mai frumoasă femeie a secolului XX"

Este considerată cea mai frumoasă femeie a secolului XX. În anii ’60, apariţiile ei schimbă radical standardele de frumuseţe din toată lumea.

"În continuare puteai să spui ‘frumoasă ca Brigitte Bardot’. I-a încântat pe preşedinţii Franţei, începând cu generalul de Gaulle", a spus criticul de film Irina Margareta Nistor.

Viaţa şi cariera actriţei Brigitte Bardot

Brigitte Bardot s-a născut în 1934, la Paris, iar pasiunea sa pentru balet a ajutat-o să ajungă în lumina reflectoarelor. La doar 15 ani, a reuşit să ajungă pe coperta revistei Elle şi să-l cucerească pe regizorul Roger Vadim, care a cerut-o de soţie şi a propulsat-o în lumea cinematografiei. Filmul "Şi Dumnezeu a creat femeia" a impus un standard de senzualitate şi libertate feminină.

"A fost un personaj în sine. Pe lângă faptul că a fost o actriţă extraordinară şi la anul chiar s-ar fi făcut 70 de ani de la ‘Dumnezeu a creat femeia’. Şi aş putea spune că a creat-o Roger Vadim. Dar de-a lungul vieţii ei au existat şi un Serge Gainsbourg şi mulţi alţii care au şi profitat de frumuseţea, talentul şi, până la un punct, chiar şi de naivitatea ei", a mai explicat Irina Margareta Nistor.

Brigitte Bardot a avut 4 soţi şi peste 100 de relaţii. Actriţa are un fiu, Nicolas.

La apogeul faimei, şi-a dedicat viaţa luptei pentru drepturile animalelor

La apogeul faimei şi chiar înainte de a împlini 40 de ani, Brigitte Bardot a decis să se retragă definitiv din lumina reflectoarelor. Restul vieţii l-a dedicat luptei pentru drepturile animalelor.

În 1986 a înfiinţat Fundaţia Brigitte Bardot pentru Îngrijirea şi Protecţia Animalelor, vânzându-şi casa şi bijuteriile, iar apoi a devenit vegetariană. În 1998, actriţa a venit în Bucureşti şi a cerut autorităţilor române să nu omoare cei 200 de mii de maidanezi din Capitală. Actriţa a adoptat 2 câini dintr-un adăpost şi i-a luat cu ea în Franţa.

"În urma acţiunilor ei, UE a interzis importul de produse din focă. De asemenea, a interzis UE testarea cosmeticelor pe animale. A avut campanii inclusiv pentru consumul cărnii de câini şi de pisică din Asia. Împotriva fermelor de blănuri", a spus directorul general ASPA, Cătălina Trănescu.

Actriţa s-a întors la Bucureşti, în 2001, în timpul mandatului de primar general al lui Traian Băsescu. Cei doi au semnat atunci un protocol pentru sterilizarea masivă a câinilor fără stăpân, iar actriţa ar fi donat 140.000 de dolari pentru această cauză.

"Bucureştiul avea mari probleme la acea vreme cu numărul mare de câini care erau liberi pe străzi. Însă, din păcate, în 2013, legislaţia s-a schimbat. Atunci a fost introdusă eutanasierea câinilor după 14 zile. Brigitte Bardot din nou a avut mai multe intervenţii, scrisori trimise către autorităţile din România care, deşi au fost intens discutate, nu au mai avut efect la acel moment", a mai spus directorul general ASPA.

Emmanuel Macron a postat un mesaj în care a omagiat personalitatea actriţei. "Plângem moartea unei legende a secolului", a scris preşedintele Franţei.

