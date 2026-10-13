A murit RJ Mitte, actorul care l-a jucat pe fiul lui Walter White în "Breaking Bad". Avea doar 34 de ani

Doliu la Hollywood, după moartea actorului RJ Mitte, celebru pentru interpretarea fiului lui Walter White în serialul "Breaking Bad". Actorul s-a stins la doar 34 de ani, în Texas, iar circumstanțele decesului nu au fost clarificate oficial. Dincolo de cariera sa în cinematografie, Mitte era cunoscut pentru lupta sa în sprijinul persoanelor cu dizabilități.

Actorul RJ Mitte din "Breaking Bad" a murit la 34 de ani - Profimedia

Actorul american RJ Mitte, cunoscut pentru interpretarea personajului Walter White Jr. din serialul "Breaking Bad", a murit la vârsta de 34 de ani, în Brownsville, Texas, potrivit reprezentanților săi, relatează The Independent.

Cauza decesului nu a fost comunicată până în prezent.

"Cu profundă tristețe anunțăm tragica dispariție a îndrăgitului actor, filantrop și susținător pasionat al drepturilor persoanelor cu dizabilități, RJ Mitte", au transmis reprezentanții actorului într-un comunicat.

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Rolul din "Breaking Bad" care l-a făcut celebru

RJ Mitte a devenit cunoscut pentru interpretarea lui Walter White Jr., fiul personajului Walter White, jucat de Bryan Cranston.

Actorul a apărut în 56 de episoade ale serialului, între 2008 și 2013.

Mitte trăia cu paralizie cerebrală și era un susținător activ al drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Succesul din "Breaking Bad" i-a deschis drumul către alte proiecte de televiziune și cinematografie. Cel mai recent, actorul a jucat în filmul "Westhampton", din 2025.