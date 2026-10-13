RJ Mitte, actorul din Breaking Bad, s-a sinucis la 34 de ani. Bryan Cranston, devastat: "Nu înţeleg de ce"

Actorul american RJ Mitte, cunoscut pentru rolul lui Walter White Jr. din celebrul serial Breaking Bad, a murit prin sinucidere, la vârsta de 34 de ani. Informația a fost confirmată de reprezentantul său pentru revista People. Actorul a fost găsit fără viață în locuința sa din Brownsville, Texas, pe 12 octombrie.

Actorul RJ Mitte, devenit celebru datorită rolului din serialul "Breaking Bad", a murit luni, 12 octombrie, la vârsta de 34 de ani. Reprezentantul artistului a confirmat pentru publicația americană People că acesta și-a luat viața.

Anunțul inițial privind moartea actorului nu preciza cauza decesului.

"Cu profundă tristețe anunțăm dispariția tragică a îndrăgitului actor, filantrop și susținător pasionat al drepturilor persoanelor cu dizabilități, RJ Mitte", a transmis anterior reprezentantul său.

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RJ Mitte a fost găsit mort în locuința sa din Texas

Potrivit Departamentului de Poliție din Brownsville, autoritățile au primit un apel luni, la ora locală 12:50. La sosirea echipajelor, actorul a fost găsit fără viață în locuința sa.

"Cauza și circumstanțele decesului nu au fost încă stabilite, deoarece există o anchetă în desfășurare", a transmis poliția, înainte ca reprezentantul actorului să confirme că acesta a murit prin sinucidere.

Decesul a fost declarat oficial de un judecător la ora locală 13:32, potrivit informațiilor confirmate de publicația americană.

Judecătorul a precizat că nu existau indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane în moartea actorului.

Un medic legist urmează să stabilească oficial cauza și circumstanțele decesului, în urma efectuării autopsiei.

Rolul din Breaking Bad care l-a făcut celebru pe RJ Mitte

RJ Mitte a devenit cunoscut publicului internațional pentru interpretarea personajului Walter „Flynn” White Jr., fiul lui Walter White, în serialul Breaking Bad.

Actorul a apărut în toate cele cinci sezoane ale producției, iar interpretarea sa a fost apreciată inclusiv pentru autenticitatea pe care a adus-o personajului.

RJ Mitte suferea de paralizie cerebrală, iar reprezentantul său a subliniat că experiența personală a actorului a contribuit la modul în care acesta și-a construit rolul.

Dincolo de cariera în cinematografie și televiziune, Mitte și-a folosit notorietatea pentru a susține drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru a promova o mai bună reprezentare a acestora în societate.

"A construit o platformă dedicată conștientizării problemelor persoanelor cu dizabilități și incluziunii", a transmis reprezentantul său.

Acesta a amintit că actorul a fost ambasador al organizațiilor United Cerebral Palsy și Shriners Children's, implicate în sprijinirea persoanelor cu dizabilități și a copiilor care au nevoie de îngrijiri medicale.

RJ Mitte a fost și președintele The Mitte Foundation, organizație prin intermediul căreia a susținut proiecte filantropice și inițiative comunitare.

Potrivit reprezentantului său, actorul și-a folosit imaginea publică pentru a combate stereotipurile și pentru a promova o reprezentare mai bună a persoanelor cu dizabilități.

"În aceste momente, rugăm publicul să respecte intimitatea familiei și a apropiaților lui RJ Mitte", se arată la finalul comunicatului transmis de reprezentantul actorului.

Comunitatea din Brownsville, în doliu după moartea actorului

Moartea lui RJ Mitte a provocat reacții și în comunitatea din Brownsville, orașul din Texas unde acesta locuia.

Reprezentanții Mitte Cultural District l-au comemorat pe actor, pe care l-au descris drept "un prieten drag și un susținător devotat al artelor, al cărui angajament față de Brownsville va rămâne pentru totdeauna parte din povestea comunității noastre".

Organizația a subliniat și implicarea personală a actorului în promovarea culturii și a proiectelor artistice locale.

"A fost un prieten, un partener și un om care credea cu adevărat în puterea artei și a culturii de a aduce oamenii împreună", au transmis reprezentanții instituției.

Actorii din Breaking Bad, mesaje emoționante după moartea lui RJ Mitte

Dispariția lui RJ Mitte a provocat reacții și în rândul foștilor săi colegi din distribuția serialului Breaking Bad.

Dean Norris, actorul care l-a interpretat pe Hank Schrader, i-a adus un omagiu pe rețelele sociale.

"Am inima frântă. Deși RJ nu l-a interpretat pe fiul meu în serial, am avut mereu grijă de el când era doar un puști pe platourile de filmare. Era un tânăr cu un suflet minunat și îi vom simți enorm lipsa. Este atât de sfâșietor, nu-mi vine să cred. Mă gândesc la el și la familia lui", a scris Norris.

Și Aaron Paul, cunoscut pentru rolul lui Jesse Pinkman din Breaking Bad, a reacționat la vestea morții fostului său coleg.

Potrivit The Hollywood Reporter, actorul a mărturisit că a rămas fără cuvinte după ce a aflat ce s-a întâmplat.

"Am inima frântă din cauza acestei vești. RJ, te iubesc, prietene. Ne va fi dor de tine", a transmis Aaron Paul.

Actorul și-a încheiat mesajul cu un apel adresat celor care trec prin momente dificile.

"Iar oricine citește aceste rânduri, vă rog să știți că sunteți iubiți și că nu sunteți singuri. Amintiți-vă mereu acest lucru", a adăugat el.

Unul dintre cele mai emoționante mesaje a venit din partea lui Bryan Cranston, actorul care l-a interpretat pe Walter White, protagonistul serialului Breaking Bad și tatăl personajului jucat de RJ Mitte. Profund afectat de vestea morții tânărului actor, Cranston s-a declarat "în pragul disperării" și a vorbit despre prietenia și legătura specială pe care cei doi au construit-o dincolo de platourile de filmare, amintiri pe care spune că le va prețui pentru totdeauna.