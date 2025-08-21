Judecătorul Frank Caprio a devenit o senzație pe rețelele de socializare după ce videoclipurile în care făcea dreptate cu bunătate au devenit virale. Ultimii ani ai carierei sale, până la pensionarea din 2023, au fost documentați într-un serial TV, potrivit Sky News.

A murit Frank Caprio, "cel mai amabil judecător din lume". Momentele care l-au făcut celebru - Getty Images

Judecătorul american care și-a câștigat o bază uriașă de fani online prin intermediul clipurilor cu compasiunea sa din sala de judecată a murit.

Frank Caprio a fost judecător la un tribunal din Providence, Rhode Island, timp de aproape patru decenii. A fost numit cu afecțiune „cel mai amabil judecător din lume”, a relatat NBC Boston, după ce videoclipurile virale în care făcea dreptate zâmbind au fost vizualizate de peste un miliard de ori pe rețelele de socializare. Ultimii ani ai carierei sale, care s-au încheiat în 2023, au fost documentați în emisiunea TV Caught In Providence.

Într-o declarație publicată miercuri pe pagina sa de Instagram, care avea 3,2 milioane de urmăritori, se preciza că acesta a murit la vârsta de 88 de ani „după o lungă și curajoasă luptă cu cancerul pancreatic”.

Se spunea că era „iubit pentru compasiunea, umilința și credința sa neclintită în bunătatea oamenilor”.

Cu o zi înainte, el postase un mesaj de pe patul său de spital, în care spunea: „Din păcate, am avut un eșec, sunt din nou în spital acum și vin din nou la tine rugându-te să mă pomenești din nou în rugăciunile tale.”

Într-un videoclip popular, el a respins o amendă de circulație dată unui barman care a trecut pe roșu, deoarece câștiga doar mai puțin de 4 dolari pe oră. Într-un alt clip apare ascultând cu simpatie o femeie al cărei fiu fusese ucis, înainte de a respinge amenzile acesteia, care însumaseră 400 de dolari.

