Șofer român de TIR, implicat într-o escrocherie complexă în Franța. A furat bunuri de lux de un milion de euro

Un român e căutat de autoritățile din Franța după ce, alături de doi cetățeni francezi, a participat la o escrocherie complexă. Cei trei au deturnat mai multe transporturi de marfă în apropiere de Reims. Printre bunurile furate s-au numărat peste 25.000 de sticle de șampanie de lux, produse cosmetice și anvelope. Procurorii francezi vorbesc de un prejudiciu colosal, de aproape un milion de euro.

În doar câteva zile, cei doi francezi, ajutați de un șofer român de TIR, au reușit să deturneze mai multe camioane cu marfă fără să fie observați. Schema ingenioasă i-a ajutat să fure sticle de șampanie, produse cosmetice, anvelope în doar câteva zile. Au fost însă prinși cu ajutorul unui GPS instalat pe o remorcă furată pe care o foloseau în operațiune.

Potrivit procurorilor, între 24 și 28 septembrie 2020, suspecții au furat 66 de paleți cu șampanie, puțin peste 25.000 de sticle, din depozite din Reims și Chouilly. 113 paleți cu cosmetice de la L'Oréal din Gauchy, Aisne și 1.297 de anvelope de la o companie din Camon, Somme. Pe lângă toate acestea, au mai furat și 24 de paleți cu conserve de morcovi de la Bonduelle din Estrées-Mons, Somme, scrie L'Union.

Cum funcționa schema

Unul din suspecți, Maxime, era dispecer de transport. Meseria lui era să consulte bursa de transport, o platformă care pune în legătură transportatorii cu companiile care au marfă de livrat. După ce găsea informațiile necesare, în acțiune intra Paul, cel de-al doilea suspect.

Acesta închiria un cap tractor, angaja un șofer român și folosea o remorcă furată din centrul rutier Farman în 2020 sau o altă remorcă sustrasă cu un an înainte, pe care o echipa cu plăcuțe de înmatriculare false.

În ziua stabilită, șoferul se prezenta la depozit, pretinzând că reprezintă compania care câștigase contractul de transport, și putea astfel să încarce marfa fără să stârnească suspiciuni.

GPS le-a venit de hac

Planul lor s-a spulberat când asiguratorul remorcii furate de la Farman a trimis un investigator pentru a o găsi. Remorca era echipată cu un dispozitiv GPS, iar aceasta a fost localizată în Belgia, în curtea unui depozit închiriat de Paul.

În birourile depozitului, anchetatorii francezi și belgieni, care au colaborat în acest caz, au găsit documente de livrare pentru mărfurile furate, precum și o parte din produse încă pe paleți.

De asemenea, anchetatorii au ajuns la Maxime, care consultase pe platforma de transport cele șapte anunțuri corespunzătoare transporturilor care au fost deturnate.

În timpul audierii, Paul a susținut că nu știe nimic despre acuzațiile aduse și a afirmat că șampania și cosmeticele găsite în depozitul său "provin de la Amazon și au fost declasate". Avocatul său a susținut că există posibilitatea ca adevăratul organizator al schemei să nu fi fost identificat.

Maxime a declarat, la rândul său, că a consultat anunțurile „pentru a face un serviciu unui prieten” și că nu știa ce urma să facă acesta cu informațiile.

În final, Maxime a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, cu perioadă de probă de doi ani. Iar Paul a primit trei ani de închisoare cu suspendare.

Cei doi trebuie să plătească împreună 364.000 de euro despăgubiri transportatorilor, pentru prejudiciul material și de imagine. Unii transportatori au pierdut chiar și contracte cu case de șampanie, deoarece acestea nu mai aveau încredere în ei, deși nu erau implicați în fraudă.

