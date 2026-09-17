Două bombardiere strategice ruseşti înarmate cu rachete, interceptate în largul Norvegiei. Cum motivează Rusia

Două bombardiere strategice ruseşti de tip Tupolev 95MS (Tu-95MS), înarmate cu rachete de croazieră de tip Kh-101, care au efectuat un zbor de aproximativ cinci ore deasupra apelor internaţionale ale mărilor Barents şi Norvegiei, în nordul Norvegiei, potrivit agenţiilor de presă ruse Tass şi RIA Novosti, au fost interceptate şi supravegheate de două avioane norvegiene de vânătoare de tip F-35, potrivit publicaţiei norvegiene Barents Observer, relatează Reuters.

Moscova a anunţat că era vorba despre o ”patrulare programată”.

Bombardierele de tip Tu-95MS au fost escortate, marţi, de avioane de vânătoare de tip Suhoi 33 (SU-33) aparţinând Marinei ruse, a anunţat Ministerul rus al Apărării, potrivit agenţiei oficiale ruse de presă Tass.

”Avioane de vânătoare străine” au urmărit bombardierele în timpul ”anumitor faze”, porivit ministerului rus.

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”Toate zborurile efectuate de avioanele Forţelor Aerospaţiale ruse sunt conforme reglementărilor internaţionale care reglementează utilizarea spaţiului aerianneutru”, a dat asigurări ministerul rus.

Cele două bombardiere strategice erau înarmate cu rachete de croazieră de tip Kh-101, cu rază lungă de acţiune, folosite de armata rusă împotriva unor ţinte în Războiul din Ucraina.

În imagini difuzate de Ministerul rus al Apărării apar rachete sub aripile bombardierelor.

Ele au decolat de la baza aeriană Olenia, în Peninsula Kola, la sud de Murmansk.

Această prezenţă armată a determinat Norvegia să desfăşoare două avioane de vânătoare de la baza Evenes, pentru a supraveghea foraţiunea rusă, potrivit Reuters.

Bombardierele ruse au rămas în spaţiul aerian internaţional, deasupra apelor Mării Barents şi Mării Norvegiei.

Acest tip de misiune de patrulare rusească deasupra apelor internaţionale ale Arcticii şi nordului Oceanului Atlantic este desfăşurat de aviaţia strategică a Moscovei.