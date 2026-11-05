Un român a murit pe un șantier de lângă Veneția. Prima ipoteză, după ce alți doi colegi au ajuns la spital

Un muncitor român în vârstă de 34 de ani a murit în timp ce lucra în șantierul naval Fincantieri din Marghera, în apropiere de Veneția. Bărbatul, angajat al unei firme subcontractate, efectua lucrări de sudură în interiorul unei nave aflate în construcție, când i s-a făcut rău. Doi colegi care au intervenit pentru a-l ajuta au acuzat, la rândul lor, stări de rău și au fost transportați la spital. Există suspiciuni că cei trei s-ar fi intoxicat cu o substanță periculoasă, însă cauza decesului nu a fost încă stabilită, scrie Il Fatto Quotidiano .

Alarma a fost dată în jurul orei 11:00, după ce muncitorului i s-a făcut rău în timp ce lucra într-un spațiu închis, la bordul navei. Doi colegi au intervenit pentru a-i acorda ajutor, dar au început să se simtă și ei rău și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului au intervenit echipele specializate ale pompierilor italieni în detectarea și gestionarea riscurilor asociate substanțelor periculoase (NBCR). Rezultatele analizelor efectuate de acestea nu au fost făcute publice până în prezent.

Potrivit informațiilor transmise sindicatelor de conducerea Fincantieri, muncitorul ar fi murit din cauze naturale, iar starea de rău a celor doi colegi ar fi fost provocată de șocul emoțional suferit în urma decesului acestuia. Această variantă urmează să fie verificată de autorități.

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Compania și-a exprimat regretul pentru moartea angajatului și a anunțat că este la dispoziția autorităților, cu care colaborează pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

La șantier au ajuns și inspectorii instituției italiene pentru supravegherea sănătății și securității la locul de muncă (Spisal), care verifică împrejurările și cauzele decesului.

Ca măsură de precauție, întreaga navă aflată în construcție, Seven Seas Prestige, a fost evacuată. Mii de muncitori și-au întrerupt activitatea și au fost trimiși acasă înainte de încheierea programului. Zona în care s-a produs incidentul a fost pusă sub sechestru de autoritățile judiciare.

Sindicatul Fiom-CGIL din Veneția a transmis că, în acest moment, nu se cunosc cauzele exacte ale decesului. Reprezentanții sindicali au precizat că trebuie stabilit dacă muncitorului i s-a făcut rău din cauze naturale, așa cum susține conducerea companiei, sau dacă incidentul are legătură cu desfășurarea unor activități fără măsurile de siguranță și autorizațiile necesare.

Sindicaliștii au cerut magistraților să clarifice toate circumstanțele cazului și au atras atenția asupra regulilor stricte care trebuie respectate atunci când se lucrează în spații închise.

Dacă suspiciunea privind o posibilă intoxicație se va confirma, acesta ar fi al doilea deces înregistrat într-un șantier Fincantieri în ultima lună. Pe 29 septembrie, la Ancona, doi muncitori ai unei firme contractate au fost surprinși de o flacără puternică. Unul dintre ei a murit ulterior din cauza arsurilor suferite.