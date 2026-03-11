Antena Meniu Search
A treia ţară din UE care plafonează preţurile combustibililor, după Croaţia şi Ungaria

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunţat, miercuri, "impunerea unui plafon pentru marjele de profit" la preţurile combustibililor, pentru a evita speculaţiile cu aceste preţuri. Tarifele pentru combustibili sunt în creştere din cauza războiului din Orientul Mijlociu, iar Grecia este a treia ţară din UE care apelează la această măsură, scrie Reuters.

de Daniela Ciucă

la 11.03.2026 , 14:42
Grecia devine a treia ţară din UE care plafonează preţurile combustibililor, după Croaţia şi Ungaria Imagine ilustrativă - ProfiMedia

"Un plafon al marjelor de profit pentru combustibili şi produsele din supermarketuri este introdus astăzi (miercuri - n. red)", pentru că "această agitaţie economică nu trebuie să conducă la fenomene de speculaţie", a anunţat şeful guvernului de la Atena la întâlnirea sa lunară cu preşedintele ţării, potrivit Reuters

Preţurile petrolului au înregistrat noi creşteri miercuri, pe fondul îndoielii cu privire la capacitatea planului anunţat de Agenţia Internaţională pentru Energie, care prevede o eliberare record din rezervele de petrol, ca să compenseze potenţialele şocuri în aprovizionare cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Guvernul elen urmează să prezinte detaliat măsurile miercuri, în cursul zilei.

Croaţia, Ungaria, Coreea de Sud se numără printre ţările care au plafonat preţul combustibilului, în urma războiului din Orientul Mijlociu. 

Daniela Ciucă Like
grecia combustibili plafonare
