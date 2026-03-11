Antena Meniu Search
Un bărbat din Iași a vrut să se sinucidă după ce polițiștii i-au pus o brățară de monitorizare din greșeală

Un bărbat din Iași a vrut să se sinucidă, după ce polițiștii i-au montat din greșeală o brățară de monitorizare. Totul s-ar fi întâmplat din cauza unor probleme pe care omul le avea cu fosta lui soție.

de Redactia Observator

la 11.03.2026 , 15:35
Incidentul ar fi avut loc la începutul lunii martie 2026, când ieșeanul a dat nas în nas cu fosta soție întâmplător, față de care a avut interdicție să se apropie până anul trecut.

"Am avut un an de zile interdicție să nu mă apropii de casa pe care eu am renovat-o, iar acum zece zile, la începutul lunii martie 2026, când m-am dus la poliția din comuna Grozești să văd în ce stadiu este dosarul meu cu soția, m-am gândit să trec și pe la domiciliul primarului din Grozești, iar acolo m-am întâlnit cu soția mea", a povestit bărbatul pentru BZI.

A vrut să se sinucidă din cauza brățării de monitorizare 

La scurt timp, omul s-a trezit acasă cu oaemnii legii pentru a-i monta un dispozitiv electronic de supraveghere.

"Pe 5 martie a venit poliția la mine, la ușă, să-mi spună că trebuie să-mi pună brățară la picior. Eu le-am spus că este o confuzie, dar ei insistau că nu, că au ordin. La ora 20:00 mi-au pus dispozitivul de supraveghere la picior. Am vrut să mă spânzur când m-am văzut cu brățara la picior!", a mai spus ieșeanul.

A doua zi, însă, polițiștii l-au sunat și l-au anunțat că dispozitivul a fost montat din greșeală. "Mi-au cerut să înapoiez brățara, iar eu le-am spus că nu le dau nimic înapoi, pentru că vreau să fac o plângere împotriva agenților care mi-au pus dispozitivul, iar acesta este proba în dosar", mai a spus bărbatul.

