OMV Petrom caută gaze în Han Tervel, zona bulgară a Mării Negre, alături de Shell şi TPAO

OMV Petrom va face parte din consorţiul de explorare pentru perimetrul offshore Han Tervel din zona bulgară a Mării Negre, a anunţat, miercuri, compania energetică.

OMV Petrom va deţine o participaţie de 25% în proiect, alăturându-se operatorului Shell (42%) şi Turkiye Petrolleri A.O. (TPAO) prin subsidiara Turkish Petroleum Overseas Company Limited (33%), sub rezerva aprobării autorităţilor de reglementare. Contractul de farm-in a fost semnat, iar finalizarea tranzacţiei este în curs de aprobare de către Guvernul Bulgariei, conform procedurilor.

"Intrarea într-un nou perimetru de explorare din Marea Neagră, împreună cu parteneri internaţionali de calibru, consolidează portofoliul nostru şi întăreşte angajamentul nostru strategic pe termen lung faţă de această regiune promiţătoare", a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, citată în comunicat.

Licenţa de explorare pentru Han Tervel a fost acordată în 2025 pentru o perioadă iniţială de cinci ani. Perimetrul Han Tervel are o suprafaţă de aproximativ 4.000 kmp şi se află la sud de perimetrul Han Asparuh. OMV Petrom va contribui la costurile şi investiţiile proiectului proporţional cu participaţia de 25%, acoperind atât costurile istorice, cât şi pe cele aferente operaţiunilor viitoare, potrivit Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

"Ne-am dezvoltat capabilităţi solide de explorare şi dezvoltare prin proiectul Neptun Deep şi prin activităţile noastre din perimetrul Han Asparuh. Aşteptăm cu entuziasm o colaborare de succes cu Shell şi TPAO, valorificând punctele noastre forte comune pentru a deschide noi oportunităţi", a adăugat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Explorare şi Producţie.

OMV Petrom, nou proiect de explorare în Marea Neagră, zona bulgărească

OMV Petrom are o tradiţie îndelungată în Marea Neagră, care se întinde pe parcursul a patru decenii. Portofoliul curent include activităţi de explorare, dezvoltare şi producţie, în România şi Bulgaria. OMV Petrom este operatorul celui mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană, Neptun Deep.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri - OMV şi Petrom.

Compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti cu 28,1% din acţiuni liber tranzacţionabile. La sfârşitul anului 2025, acţionarii români deţineau circa 45% din acţiuni, din care statul român, deţinea 20,7%, iar 24,4% erau deţinute de fondurile de pensii din România, precum şi de alte persoane fizice şi entităţi juridice româneşti). OMV Aktiengesellschaft deţinea 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deţinute de alţi investitori străini.

OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu peste 48 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 - 2025. În aceeaşi perioadă, compania a investit aproximativ 21 miliarde de euro şi a alocat circa 210 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.

Albert Mincu Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰