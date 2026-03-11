Antena Meniu Search
Vremea de mâine 12 martie. Va fi cald în cea mai mare parte a țării. Maxime și de 19 grade

Vremea rămâne în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei vor încadra între 10 şi 19 grade. Iată prognoza meteo de mâine 12 martie. 

La noapte, cerul va fi mai mult senin, exceptând jumãtatea de sud-est a teritoriului unde local vor fi nori joşi sau ceaţã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile minime se vor încadra între -9 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 7 grade în regiunile vestice.

Vremea de mâine 12 martie în țară 

Vremea va fi în general frumoasã şi în continuare cu mult mai caldã decât în mod normal, în special în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil, local cu nebulozitate joasã sau ceaţã îndeosebi în prima parte a zilei şi din nou noaptea în jumãtatea de sud-est a ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 şi 19 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 7 grade în regiunile vestice.

Vremea de mâine 12 martie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin în primele ore ale intervalului, apoi vor fi nori joşi sau ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã sau ceaţã îndeosebi în prima parte a zilei şi din nou noaptea. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 10...11 grade, iar cea minimã de -1...1 grad.

În Cluj, vremea se va menține caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar maxima zilei va urca la 16 grade. 

Vremea de mâine 12 martie la munte

Vremea va fi frumoasã şi în continuare cu mult mai caldã decât în mod normal. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

