Vremea de mâine 12 martie. Va fi cald în cea mai mare parte a țării. Maxime și de 19 grade

Vremea de mâine 12 martie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi mai mult senin în primele ore ale intervalului, apoi vor fi nori joşi sau ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimã va fi de 0...2 grade.

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasã sau ceaţã îndeosebi în prima parte a zilei şi din nou noaptea. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã va fi de 10...11 grade, iar cea minimã de -1...1 grad.

În Cluj, vremea se va menține caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar maxima zilei va urca la 16 grade.