ANAF scoate la vânzare o casă de 76 mp cu 3 camere, în Satu Mare. Ce preţ are

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare - Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Fizice, organizează o licitație pentru vânzarea unui apartament cu trei camere în municipiul Satu Mare.

Imobilul are o suprafață de 76 de metri pătrați și este compus din bucătărie, spațiu de depozitare (spais), antreu, WC, baie și hol. Apartamentul este situat pe strada Delavrancea nr. 2, ap. 2, în Satu Mare, și este înscris în Cartea Funciară nr. 175232-C1-U1 (CF vechi: 14039 ind. Satu Mare), cu cotă de proprietate 1/1.

Prețul de pornire la licitație este de 298.650 de lei.

Când și unde are loc licitația

Vânzarea va avea loc în data de 27 martie 2026, la ora 11:00, la sediul instituției din Satu Mare, strada Piața Romană nr. 3-5.

Cei interesați pot viziona apartamentul până la data de 26 martie 2026, în intervalul orar 09:00 – 12:00, în municipiul Satu Mare. Detalii suplimentare pot fi consultate în Cartea Funciară nr. 175232-C1-U1 Satu Mare.

