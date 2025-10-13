Accident cu 100 de răniţi în Slovacia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal, în regiunea Kosice
Cel puţin 100 de persoane au fost rănite în urma unui accident în care două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal în regiunea Kosice din Slovacia. Două dintre victime se află în stare critică, iar impactul accidentului a aruncat bucăţile de epavă de pe şine. Din cauza gravităţii accidentului, autorităţile au activat "planul de traumă" scriu Zivot şi ta3.
Până acum nu au fost raportate decese. Echipele de salvare au spus că cel puțin două persoane se află în stare critică. Ministrul Sănătății, Kamil Sasko, a anunțat că se va deplasa personal la locul accidentului, scriu Zivot şi ta3.
Coliziunea dintre cele două trenuri de pasageri a avut loc în apropierea satului Jablonov nad Turnou din sud-estul Slovaciei, aproape de granița cu Ungaria.
Accidentul ar fi fost cauzat de o eroare umană
Informațiile preliminare publicate de Ministerul de Interne sugerează că unul dintre conductori nu a acordat prioritate celuilalt. După coliziunea celor două trenuri expres Gemeran din apropiere de Rožňava, a fost activat "planul de traumă".
"Potrivit informațiilor preliminare, un tren ieșea din tunelul cu o singură linie de la Jablonov, iar celălalt tren ar fi trebuit să aștepte în fața semnalului, acolo unde linia este dublă. Conform fotografiei, trenul se află dincolo de semnal" a declarat analistul Jozef Drahovský pe rețelele de socializare.
Coliziunea trenurilor expres Gemeran R 913 și R 914 a avut loc în fața unui tunel, în apropierea satului Jablonov nad Turnou, puțin după ora locală 10:00, în punctul în care liniile se intersectează și se transformă într-o linie simplă. La fața locului au intervenit pompieri, polițiști și echipaje de salvare. Serviciul aerian de salvare Air Transport Europe a anunțat, la scurt timp după prânz, că trei elicoptere de salvare au fost trimise la locul accidentului.
