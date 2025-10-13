Accident cu 100 de răniţi în Slovacia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal, în regiunea Kosice Facebook/Poliţia Republicii Slovacia – Regiunea Kosice

Accidentul ar fi fost cauzat de o eroare umană

Informațiile preliminare publicate de Ministerul de Interne sugerează că unul dintre conductori nu a acordat prioritate celuilalt. După coliziunea celor două trenuri expres Gemeran din apropiere de Rožňava, a fost activat "planul de traumă".

"Potrivit informațiilor preliminare, un tren ieșea din tunelul cu o singură linie de la Jablonov, iar celălalt tren ar fi trebuit să aștepte în fața semnalului, acolo unde linia este dublă. Conform fotografiei, trenul se află dincolo de semnal" a declarat analistul Jozef Drahovský pe rețelele de socializare.

Coliziunea trenurilor expres Gemeran R 913 și R 914 a avut loc în fața unui tunel, în apropierea satului Jablonov nad Turnou, puțin după ora locală 10:00, în punctul în care liniile se intersectează și se transformă într-o linie simplă. La fața locului au intervenit pompieri, polițiști și echipaje de salvare. Serviciul aerian de salvare Air Transport Europe a anunțat, la scurt timp după prânz, că trei elicoptere de salvare au fost trimise la locul accidentului.

