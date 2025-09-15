Antena Meniu Search
Video Accident cumplit în Bulgaria. Doi români au murit, altul a fost rănit în coliziunea cu un camion

Tragedie pe șoselele din Bulgaria, în apropiere de Veliko Târnovo. Doi români, un bărbat și o femeie, și-au pierdut viața, iar o a treia persoană a fost rănită, după ce mașina lor s-a izbit frontal de un camion și a provocat o coliziune în lanț cu alte două autoturisme. 

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 10:53

Tragedie pentru o familie de români aflată în Bulgaria. Un bărbat și o femeie au murit, iar o altă persoană a fost rănită într-un accident grav petrecut între trei mașini și un camion.

Trei mașini cu numere de înmatriculare românești circulau în coloană prin Pasajul Republicii. Prima dintre ele a efectuat o depășire, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion care venea din sens opus. Impactul a declanșat o coliziune în lanț, în care au fost implicate și celelalte două autoturisme din convoi.

În urma accidentului, un bărbat și o femeie au murit pe loc, iar o a treia persoană, tot o femeie, a suferit o fractură la picior. Toate victimele sunt cetățeni români.

Echipe de poliție, ambulanță și pompieri au ajuns rapid la fața locului. Intervenția pompierilor a fost dificilă, aceștia fiind nevoiți să taie caroseria mașinilor grav avariate pentru a extrage victimele.

Drumul prin Hainboaz a fost blocat complet în urma accidentului. Circulația a fost deviată prin Pasul Șipka, în timp ce vehiculele de marfă au rămas blocate în trafic.

Autoritățile bulgare au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. Procedurile preliminare se desfășoară sub coordonarea Parchetului Districtual.

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bulgaria accident veliko tarnovo victime
