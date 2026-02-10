Clasament Superliga, după 26 de etape: Bătălie mare pe toate fronturile

Luni seara, în ultimul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal, Dinamo Bucureşti şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1.

Partida de pe Arena Naţională a fost, mai degrabă, una de luptă, momentele autentice de fotbal fiind mai degrabă rare. Soro a deschis scorul în minutul 51, pentru Dinamo, iar Craiova a egalat după aproximativ un sfert de oră, prin Al Hamlawi.

Rezultatul face ca Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid să-şi continue, aproape umăr lângă umăr, lupta pentru primul loc. Însă nu este singura luptă încinsă din Superliga de fotbal.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat, practic şapte echipe, FC Argeş, FC Botoşani, Universitatea Cluj, CFR Cluj, FCSB, UTA Arad şi Oţelul Galaţi, se bat pentru a prinde ultimele trei locuri de play-off, în timp ce ultimele cinci clasate, Petrolul Ploieşti, Csikszereda Miercurea Ciuc, Unirea Slobozia, AFC Hermannstadt şi Metaloglobus Bucureşti caută soluţii pentru a evita locrurile care atrag retrogradarea directă şi, eventual, şi pe cele care obligă la baraj.

Rezultate Superliga, etapa a 26-a

Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova 1-1

Oţelul Galaţi - FCSB 1-4

FC Botoşani - Metaloglobus Bucureşti 3-0

CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-2

Csikszereda Miercurea Ciuc - UTA Arad 2-0

Unirea Slobozia - Farul Constanţa 2-1

Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti 1-1

FC Argeş - AFC Hermannstadt 3-1

Clasament Superliga

1 Univ. Craiova 26 14 8 4 46-25 50 puncte

2 Rapid 26 14 7 5 41-24 49 puncte

3 Dinamo 26 13 10 3 40-23 49 puncte

4 FC Argeș 26 13 4 9 34-26 43 puncte

5 FC Botoșani 26 11 9 6 34-20 42 puncte

6 Univ. Cluj 26 12 6 8 34-24 42 puncte

7 CFR Cluj 26 11 8 7 42-38 41 puncte

8 FCSB 26 11 7 8 39-33 40 puncte

9 UTA Arad 26 10 8 8 31-35 38 puncte

10 Oțelul 26 10 7 9 36-24 37 puncte

11 Farul 26 9 7 10 35-32 34 puncte

12 Petrolul 26 5 10 11 19-27 25 puncte

13 Csíkszereda 26 6 7 13 25-52 25 puncte

14 Slobozia 26 7 3 16 26-40 24 puncte

15 Hermannstadt 26 3 8 15 23-46 17 puncte

16 Metaloglobus 26 2 5 19 21-57 11 puncte

