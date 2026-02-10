Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament Superliga, după 26 de etape: Bătălie mare pe toate fronturile

Luni seara, în ultimul meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal, Dinamo Bucureşti şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, 1-1.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 12:41
Dinamo şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate meciul direct din etapa a 26-a a Superligii de fotbal Dinamo şi Universitatea Craiova au încheiat la egalitate meciul direct din etapa a 26-a a Superligii de fotbal - Profimedia

Partida de pe Arena Naţională a fost, mai degrabă, una de luptă, momentele autentice de fotbal fiind mai degrabă rare. Soro a deschis scorul în minutul 51, pentru Dinamo, iar Craiova a egalat după aproximativ un sfert de oră, prin Al Hamlawi.

Rezultatul face ca Universitatea Craiova, Dinamo şi Rapid să-şi continue, aproape umăr lângă umăr, lupta pentru primul loc. Însă nu este singura luptă încinsă din Superliga de fotbal.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat, practic şapte echipe, FC Argeş, FC Botoşani, Universitatea Cluj, CFR Cluj, FCSB, UTA Arad şi Oţelul Galaţi, se bat pentru a prinde ultimele trei locuri de play-off, în timp ce ultimele cinci clasate, Petrolul Ploieşti, Csikszereda Miercurea Ciuc, Unirea Slobozia, AFC Hermannstadt şi Metaloglobus Bucureşti caută soluţii pentru a evita locrurile care atrag retrogradarea directă şi, eventual, şi pe cele care obligă la baraj.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate Superliga, etapa a 26-a

Dinamo Bucureşti - Universitatea Craiova 1-1

Oţelul Galaţi - FCSB 1-4

FC Botoşani - Metaloglobus Bucureşti 3-0

CFR Cluj - Universitatea Cluj 3-2

Csikszereda Miercurea Ciuc - UTA Arad 2-0

Unirea Slobozia - Farul Constanţa 2-1

Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti 1-1

FC Argeş - AFC Hermannstadt 3-1

Clasament Superliga 

1    Univ. Craiova    26    14    8    4    46-25    50 puncte

2    Rapid             26    14    7    5    41-24    49 puncte

3    Dinamo             26    13    10    3    40-23    49 puncte

4    FC Argeș         26    13    4    9    34-26    43 puncte

5    FC Botoșani        26    11    9    6    34-20    42 puncte

6    Univ. Cluj        26    12    6    8    34-24    42 puncte

7    CFR Cluj        26    11    8    7    42-38    41 puncte

8    FCSB            26    11    7    8    39-33    40 puncte

9    UTA Arad        26    10    8    8    31-35    38 puncte

10    Oțelul             26    10    7    9    36-24    37 puncte

11    Farul             26    9    7    10    35-32    34 puncte

12    Petrolul         26    5    10    11    19-27    25 puncte

13    Csíkszereda     26    6    7    13    25-52    25 puncte

14    Slobozia         26    7    3    16    26-40    24 puncte

15    Hermannstadt    26    3    8    15    23-46    17 puncte

16    Metaloglobus     26    2    5    19    21-57    11 puncte 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rezultate superliga clasament superliga dinamo craiova
Înapoi la Homepage
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: “E trist”
Milionarul celebru, în pericol să îşi piardă averea! S-a lăsat de droguri, dar s-a apucat de altceva: &#8220;E trist&#8221;
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu mai vreau să aud de el!”. Exclusiv
Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare
Delir în presa rusă: „Moarte României!”. Experți militari vorbesc de bombardarea Bucureștiului: N-am ezita să folosim focoase nucleare
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi produse resigilate?
Observator » Sport » Clasament Superliga, după 26 de etape: Bătălie mare pe toate fronturile