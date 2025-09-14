Accident teribil în Bulgaria. Potrivit presei din Bulgaria, doi români au murit în urma impactului.

- Accident teribil în Bulgaria: 3 maşini cu numere româneşti, lovite de un camion. Doi oameni au murit - bgonair-bg

UPDATE: Autorităţile bulgare susţin că cele două persoane decedate sunt români, un bărbat şi o femeie. O altă femeie, tot româncă, a ajuns la spital cu fracturi la picioare.

Accidentul s-a produs între localităţile Vaglevţi şi Voneşta, în apropiere de Veliko Tărnovo, iar Pasajul Republicii a fost închis. Autoturismele sunt redirecţionate prin Pasajul Shipka, iar TIR-urile sunt nevoite să aştepte în coloană.

Potrivit primelor informaţii, în accident au fost implicate trei maşini cu numere de înmatriculare româneşti şi un camion. Doi oameni au murit precizează autorităţile bulgare, fără a spune şi cetăţenia acestora. Cauzele accidentului sunt încă neclare.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord cu introducerea homeschooling-ului în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰