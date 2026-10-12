Donald Trump anunţă un armistiţiu energetic între Rusia şi Ucraina, după zile de tensiuni şi reproşuri cu Volodimir Zelenski. Numai că, deşi înțelegerea ar fi intrat în vigoare, liderul de la Kiev susţine că atacurile continuă. În paralel, Trump afirmă că Ucraina ar trebui să-şi schimbe preşedintele, în timp ce Zelenski cere un răgaz de 60 de zile pentru organizarea alegerilor.

Acordul energetic încheiat între Moscova şi Kiev ar fi intrat deja în vigoare. Ambele tabere nu-şi vor putea ataca infrastructura energetică - rafinării, centrale termice sau conducte.

"Suntem pregătiți pentru un armistițiu. Suntem pregătiți să începem cu orice fel de măsuri de deescaladare. Suntem pregătiți pentru un armistiţiu energetic, ca ambele tabere să nu-şi atace sursele de energie", a spus Volodimir Zelenski.

Însă, preşedintele ucrainean acuză Rusia că încalcă deja acordul.

Articolul continuă după reclamă

"Salutăm un astfel de acord. Din păcate, dronele rusești Shahed au fost pe cer pe tot parcursul zilei de astăzi și există și drone Shahed pe cer chiar acum. Din păcate, au existat și atacuri, inclusiv bombe aeriene ghidate. Au existat și atacuri asupra infrastructurii noastre energetice. Ucraina își dorește pace. Întrebarea este dacă şi Rusia își dorește", a declarat Zelenski.

Între timp, presa americană speculează noul acord şi spune că Volodimir Zelenski nu ştia că o astfel de înţelegere ar fi fost făcut.

Înţelegerea a venit după ce Donald Trump a anunţat că a ridicat sancţiunile pe petrolul rusesc şi că Statele Unite vor importa motorină din Rusia.

"Zelenski ar fi putut rezolva acest război de multe ori. De multe, multe ori. Și alege să nu o facă", a spus Trump.

Nemulţumit, preşedintele american le-a cerut ucrainenilor să aleagă un nou preşedinte, chiar dacă constituţia le interzice să organizeze alegeri pe timp de război. Volodimir Zelenski a venit însă cu o propunere atât pentru Casa Albă, cât şi pentru Kremlin.

"Spune-i lui Putin: dă-ne două luni, 60 de zile de armistiţiu. 60 de zile şi vom organiza alegeri. Desigur, vom fi pregătiți pentru orice alegere a poporului nostru", a transmis Zelenski.

Astăzi, blocul comunitar vrea să adopte cel mai amplu pachet de sancţiuni de până acum împotriva Federaţiei Ruse.

Trump, criticat de premierul ceh

Între timp, după acordul privind vânzarea de motorină rusească, apar tensiuni şi între Statele Unite şi Europa! Premierul ceh Andrej Babiš îl critică pe Donald Trump şi cataloghează înţelegerea ca fiind o "mare palmă dată Europei". Asta după ce liderul american a criticat în repetate rânduri statele europene pentru achiziţiile de energie din Rusia. Babiš cere o reacţie urgentă din partea Uniunii Europene şi avertizează că lipsa unei strategii clare ar putea avea consecinţe grave.