Trump anunță un acord cu Putin pentru livrarea de motorină. SUA relaxează temporar restricțiile asupra Rusiei

Președintele american Donald Trump a anunțat că a ajuns la un acord cu liderul rus Vladimir Putin pentru livrarea de motorină din Rusia, într-o schimbare importantă de poziție după ani de presiuni ale Washingtonului asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Trump anunță un acord cu Putin pentru livrări masive de motorină din Rusia către SUA - Sursa: Profimedia

Anunțul vine în contextul creșterii prețurilor la carburanți și înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, relatează AP News.

Trump a declarat vineri, într-o postare pe rețelele sociale, că Rusia va începe imediat livrările cu peste 300.000 de tone de motorină. Alte 500.000 de tone ar urma să ajungă pe piață în noiembrie, urmate de încă un milion de tone „imediat după aceea”. Potrivit liderului american, alte trei milioane de tone vor fi livrate „într-o perioadă scurtă de timp”.

Trump a făcut anunțul după o convorbire telefonică cu Putin, care ar fi trebuit să abordeze un presupus caz de ciumă în Rusia. În schimb, discuția s-a concentrat asupra unui acord privind aprovizionarea cu motorină.

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Președintele american nu a oferit detalii despre modul în care înțelegerea se raportează la sancțiunile impuse Rusiei și nici nu a făcut referire la războiul din Ucraina. El a subliniat însă că reducerea costurilor pentru consumatorii americani reprezintă o prioritate.

„Prețurile mai mici pentru americani, în special pentru fermierii, crescătorii de animale și transportatorii noștri, reprezintă cea mai mare prioritate a mea”, a scris Trump.

SUA permit temporar livrările de motorină rusească

Anunțul vine la doar o lună după ce Trump a semnat o lege amplă privind sancțiunile împotriva Rusiei, menită să limiteze resursele economice care contribuie la finanțarea războiului din Ucraina.

Legea vizează oficiali și bănci rusești, precum și o flotă de petroliere folosită pentru transportul petrolului rusesc. De asemenea, interzice noi investiții americane în Rusia și anumite operațiuni legate de datoria suverană a țării.

Documentul îi permite președintelui american să impună taxe vamale de până la 100% asupra celor mai mari cinci importatori de petrol sau gaze naturale din Rusia. Sunt prevăzute însă și excepții, inclusiv pentru țările care importă mai puțin de 15% din exporturile de gaze naturale ale Rusiei și au luat măsuri semnificative pentru a reduce aceste importuri.

La scurt timp după anunțul lui Trump privind acordul cu Putin, Departamentul Trezoreriei SUA a transmis că emite imediat o licență temporară care permite furnizarea motorinei rusești pe piața globală.

Statele Unite nu au mai importat petrol sau gaze naturale din Rusia din 2022, când administrația fostului președinte Joe Biden a interzis aceste importuri ca răspuns la invazia rusă în Ucraina, potrivit Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA.

Prețul motorinei a depășit 6 dolari pe galon în SUA

Anunțul privind livrările de motorină vine într-un moment în care războiul din Iran a provocat creșteri ale prețurilor la energie pe piețele internaționale.

Potrivit Asociației Americane a Automobiliștilor (AAA), prețul mediu al unui galon de motorină în Statele Unite a ajuns vineri la 6,23 dolari, după ce pe 22 septembrie a atins un nivel record de 6,52 dolari.

Trump susține că livrările din Rusia, combinate cu ceea ce el a descris drept „control total” asupra Strâmtorii Ormuz, vor contribui la reducerea rapidă a prețurilor la motorină atât în Statele Unite, cât și la nivel mondial.

Acordul este anunțat înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial, într-un context în care costurile ridicate ale carburanților pun presiune asupra administrației americane. Efectul asupra prețurilor va depinde însă de realizarea livrărilor anunțate, de evoluția conflictelor care afectează sectorul energetic și de condițiile de pe piețele internaționale.