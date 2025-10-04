Ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, susține că membrii reţinuţi ai flotilei cu ajutoare pentru Gaza foloseau navele pentru a organiza petreceri, nu în scopuri umanitare. Acesta i-a numit "teroriști" pe activiștii aflaţi la bordul navelor.

Într-un videoclip difuzat pe rețelele sociale, ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, susține că membrii arestați ai flotilei foloseau navele pentru a organiza petreceri, nu în scopuri umanitare.

În înregistrare, arestații apar așezați pe jos, cu capetele plecate, în timp ce Ben-Gvir îi numește "teroriștii flotilei". În timpul filmării, oficialul îi acuză că au sprijinit "ucigași" și afirmă că interiorul navelor "este un dezastru".

"Nu veneau cu adevărat să ajute, veneau ca sprijin pentru Gaza și pentru teroriști", a declarat Itamar Ben-Gvir.

Ministrul israelian a intrat într-una dintre ambarcațiuni, susținând că nu a găsit ajutor umanitar la bord.

"Nu văd nimic aici, doar o cutie cu lapte praf pentru bebeluși. Totul era o mare petrecere, ce dezastru este aici. Nu există ajutor și nici vreo misiune umanitară", a spus Itamar Ben-Gvir.

"Activiştii, umiliţi şi intimidaţi"

Flotila Globală Sumud, care intenționa să ajungă pe țărmurile Gazei și ale cărei nave au fost interceptate de Israel, a denunțat lipsa de asistență juridică pentru mai mulți dintre reținuți, calificând arestările drept "ilegale".

ONG-ul israelian Adalah a informat că mai mulți participanți au fost judecați "fără asistență juridică", întrucât avocaților li s-a refuzat accesul la deținuți.

În același comunicat, organizatorii misiunii au calificat vizita ministrului Ben-Gvir în centrul de detenție unde sunt ținuți activiștii drept "un act de umilire și intimidare".

"Participanții flotilei au fost filmați și expuși într-o demonstrație degradantă de control. Această manifestare de umilire a avut loc în paralel cu campania de defăimare a oficialilor israelieni, care i-au etichetat în mod fals pe membrii flotilei drept teroriști", se arată într-un comunicat.

Mai mulți participanți au declarat că au fost victime ale "agresiunilor, amenințărilor și hărțuirii". Ar fi fost inclusiv "treziți violent" de fiecare dată când încercau să doarmă.

Autoritățile i-au transferat pe participanți din Ashdod la închisoarea Ktziot, în deșertul Negev, unde au început audieri în instanță „fără informarea echipei juridice”.

Proteste în toată lumea după ce navele flotilei de ajutor din Gaza au fost capturate

Flotila Global Sumud, care transporta aproape 500 de voluntari și activiști reprezentând 47 de naționalități, și-a propus să spargă blocada și să livreze provizii esențiale palestinienilor, după ce a navigat timp de săptămâni. Cu toate acestea, grupul a fost interceptat joi de armata israeliană, reținut și apoi dus la faimoasa închisoare Ketziot din deșertul Negev.

Interceptarea a provocat reacții negative la nivel internațional și un val de demonstrații în întreaga lume. Proteste au izbucnit la Londra, cu ciocniri între poliție și protestatari în fața Downing Street, joi. Poliția Metropolitană a declarat că 40 de persoane au fost arestate, șase pentru agresiuni asupra ofițerilor.

Sindicatele italiene au cerut vineri o zi generală de grevă în toată țara, după ce 20 de cetățeni italieni aflați la bordul flotilei au fost reținuți.

Israelul a confirmat că patru persoane au fost deportate în urma arestării lor. Demonstrații au fost înregistrate la Milano, Bologna și Roma, zeci de mii de persoane participând la greve.

Alte orașe europene, inclusiv Berlin, Paris, Atena, Madrid, Barcelona și Geneva, au înregistrat, de asemenea, o participare numeroasă la protestele pentru misiunea de ajutor.

