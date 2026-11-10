Secretul ascuns timp de 60 de ani într-o comoară din Spania. Două obiecte au o origine neașteptată

O comoară descoperită în urmă cu peste 60 de ani în Spania continuă să le ofere surprize arheologilor. Analize recente au arătat că două dintre obiectele găsite în tezaurul vechi de aproximativ 3.400 de ani au fost realizate din fier provenit dintr-un meteorit. Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât, în acea perioadă, prelucrarea fierului extras din minereuri nu era încă practicată în vestul Europei.

Tezaurul a fost descoperit în 1963, în apropierea localității Villena, din provincia Alicante, de o echipă condusă de arheologul José María Soler. Cunoscut astăzi drept Tezaurul de la Villena, acesta este considerat unul dintre cele mai importante depozite de obiecte din aur din Europa preistorică. Colecția, păstrată la Muzeul Arheologic din Villena, cuprinde 66 de piese, potrivit evidențelor oficiale ale instituției, scrie Futura-Sciences.

Cele mai multe obiecte sunt realizate din aur, însă printre ele se află și câteva piese din argint, chihlimbar și fier. Tocmai două dintre obiectele metalice, de culoare închisă, le-au atras atenția specialiștilor încă de la descoperire. Este vorba despre o brățară masivă și o sferă goală pe interior, acoperită inițial cu o foiță subțire de aur, care ar fi putut decora mânerul unei săbii sau al unui sceptru ceremonial.

Potrivit notițelor arheologice din 1963, metalul avea o greutate neobișnuită și era acoperit de un strat de oxid. Obiectele au fost datate între anii 1400 și 1200 î.Hr., în perioada târzie a Epocii Bronzului.

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Analizele au arătat că fierul provine dintr-un meteorit

La aproximativ șase decenii de la descoperire, cercetătorii au încercat să identifice originea metalului. Salvador Rovira-Llorens, fost conservator al muzeului, a coordonat o echipă din care au făcut parte Ignacio Montero Ruiz și Martina Renzi. Specialiștii au prelevat mostre foarte mici din cele două obiecte și le-au analizat prin spectrometrie de masă.

Testele au urmărit identificarea unor elemente chimice care pot face diferența între fierul provenit din meteoriți și cel extras din minereurile terestre. Un indiciu important a fost concentrația ridicată de nichel, caracteristică fierului meteoritic.

Rezultatele au indicat că atât brățara, cât și sfera conțin un aliaj de fier și nichel provenit dintr-un meteorit. Studiul cercetătorilor a fost publicat în revista științifică Trabajos de Prehistoria.

Specialiștii atrag însă atenția că rezultatele sunt preliminare. Coroziunea acumulată de-a lungul mileniilor a modificat compoziția chimică a suprafeței metalului, ceea ce poate influența măsurătorile. Pentru confirmarea concluziilor sunt necesare analize suplimentare, inclusiv scanări cu raze X, care să nu afecteze integritatea obiectelor.

Dacă originea meteoritică va fi confirmată, cele două piese ar putea reprezenta cele mai vechi artefacte realizate din fier meteoritic descoperite până acum în Peninsula Iberică.

Fierul căzut din cer, considerat un material prețios înainte de Epoca Fierului

În perioada în care au fost realizate cele două obiecte, comunitățile din vestul Europei foloseau în principal cuprul și bronzul. Prelucrarea fierului extras din minereuri nu se răspândise încă în această regiune, astfel că metalul provenit din meteoriți era extrem de rar și valoros.

Pentru oamenii din acea vreme, fierul căzut din cer reprezenta un material neobișnuit, căruia îi atribuiau o valoare comparabilă cu cea a aurului și argintului. Artefacte similare, datând din aceeași perioadă, au fost descoperite și în estul Mediteranei. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este pumnalul ceremonial găsit în mormântul faraonului Tutankhamon.

Cercetătorii presupun că obiectele din Tezaurul de la Villena ar fi ajuns în Spania prin intermediul unor rute comerciale care legau Peninsula Iberică de regiunile estice ale Mediteranei. Nu există, deocamdată, dovezi că meșteșugarii din Spania preistorică știau să prelucreze fierul meteoritic.