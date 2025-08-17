Antena Meniu Search
Actorul britanic Terence Stamp a murit la 87 de ani. Este cunoscut pentru rolul său din Superman

Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul generalului Zod din filmele Superman și Superman II, a murit la vârsta de 87 de ani.

de Redactia Observator

la 17.08.2025 , 21:20
Actorul nominalizat la Oscar, născut la Londra, a jucat și în filme de succes precum Theorem, A Season in Hell și The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert.

El a format unul dintre cele mai strălucitoare cupluri din Marea Britanie alături de Julie Christie, cu care a jucat în filmul Far From the Madding Crowd în 1967, potrivit Sky News, citat de Mediafax.

Numeroase distincţii 

Într-o declarație, familia sa a anunțat că a decedat duminică dimineața, adăugând: „Lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze și să inspire oamenii în anii care vor urma”.

Stamp a primit numeroase distincții de-a lungul carierei sale, printre care un Glob de Aur în 1962 pentru cel mai promițător debutant pentru Billy Budd și un premiu pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Cannes în 1965 pentru The Collector.

Cel mai cunoscut rol al său a fost cel al generalului Zod, liderul malefic al celor trei criminali kryptonieni din filmul Superman din 1978 și din continuarea acestuia, Superman II, din 1980, în care Christopher Reeve a jucat rolul principal.

