Actorul Ed Gale, celebru pentru rolul păpușii Chucky, a murit la 61 de ani

Ed Gale, actorul care a dat viață păpușii ucigașe Chucky în filmul cult "Child's Play", a murit la vârsta de 61 de ani. Vestea a fost confirmată de nepoata sa, Kayse Gale, care i-a adus un omagiu pe Facebook, descriindu-l drept "unchiul distractiv" și evocând amintirile sale legate de cariera de DJ și de râsul său contagios, potrivit Dailystar.co.

"Ed Gale și-a luat rămas-bun și acum are un nou spectacol în viața de apoi", a scris Kayse Gale, nepoata actorului. "Ed a plecat la drum spre California când avea 20 de ani, cu 41 de dolari și un vis, și nu s-a uitat niciodată înapoi. A luminat ecranele de cinema cu filme cult ca "Howard the Duck" și "Chopper Chicks in Zombie Town", și a fost mereu mândru de prezența sa la convenții, de care nu s-a săturat niciodată să vorbească".

Potrivit TMZ, actorul a murit marți într-un centru de îngrijire paliativă.

Filmele care l-au făcut celebru

Pe lângă rolul său din "Child's Play", unde a purtat costumul păpușii Chucky, vocea personajului a fost asigurată de Brad Dourif. Gale s-a născut cu nanism și și-a făcut debutul pe marele ecran în filmul de comedie fantastică "Howard the Duck" din 1986. Interpretarea lui Chucky în 1988 i-a adus faima și a revenit în rolul păpușii ucigașe în două continuări ale seriei.

De asemenea, Ed Gale a jucat rolul dinozaurului Tasha în serialul TV "Land of the Lost" din 1991 și a avut un rol notabil în comedia-dramă "Tiptoes" (2003), alături de Matthew McConaughey și Gary Oldman. Filmul aborda teme legate de nanism, aducând astfel un omagiu propriei sale experiențe de viață.

Ultimele sale apariții notabile pe ecran au inclus un rol minor ca "Little Eddie" în sitcomul "My Name Is Earl", în 2006. Actorul s-a retras din activitate în 2014, lăsând în urmă o carieră de peste 130 de apariții în filme, seriale și reclame.

Pe lângă cariera sa, familia sa își amintește cu drag de umorul său inconfundabil, pasiunea pentru hotdog-urile de la 7-Eleven și plăcerea de a-și aduce aminte de perioada în care era DJ la patinoarul Plainwell. "Avea un râs de zile mari și o poveste bună mereu pregătită", a mai scris Kayse. "Ne va lipsi enorm. Odihnește-te în iubire, tu, morocănosule simpatic".

