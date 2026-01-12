Donald Trump s-a autoproclamat "președinte în exerciţiu al Venezuelei"

Președintele SUA, Donald Trump, a postat duminică o imagine în care se autointitulează "președinte în exerciţiu al Venezuelei", la o săptămână după operațiunea militară americană care a dus la capturarea fostului președinte Nicolas Maduro. De atunci, liderul de la Casa Albă a spus că Statele Unite ar putea rămâne implicate ani de zile în Venezuela, că nu are nevoie de dreptul internațional şi că doar propria sa moralitate și minte îl pot opri din acțiune în materie de politică externă.

Preşedintele american Donald Trump a publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, o imagine în care apare prezentat drept "președinte în exerciţiu al Venezuelei" (acting president of Venezuela) începând cu luna ianuarie 2026.

Pe 3 ianuarie 2026, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați pentru a fi aduși în fața justiției într-un tribunal din New York, fiind acuzați de infracțiuni legate de droguri și arme. Trump a declarat ulterior că administrația sa va "administra" Venezuela și activele sale petroliere în perioada de tranziție.

După capturarea lui Maduro, vicepreședinta Delcy Rodríguez a depus jurământul ca președinte interimar al țării. Noul guvern venezuelean continuă să mențină dialogul cu administrația Trump în această perioadă, iar o echipă americană de diplomați și oficiali din domeniul securității a fost trimisă la Caracas pentru a evalua posibilitatea reluării activității Ambasadei SUA în Venezuela.

Trump, dispus să se întâlnească cu preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez

Duminică, Trump s-a declarat deschis la o întrevedere cu Delcy Rodriguez, apreciind că administraţia sa lucrează "cu adevărat bine" cu Caracasul. Întrebat dacă intenţionează să se întâlnească cu preşedinta interimară venezueleană, Trump le-a răspuns jurnaliştilor aflaţi la bordul Air Force One: "La un moment dat, o voi face".

Rodriguez negociază pe mai multe fronturi cu Washingtonul, care doreşte în principal să profite de imensele rezerve de petrol venezuelene. Guvernul său a decis să înceapă un "proces exploratoriu" în vederea restabilirii relaţiilor diplomatice cu SUA, rupte din 2019, repetând pe de altă parte că nu este "supus" Washingtonului.

După o vizită a unor diplomaţi americani la Caracas de vineri, administraţia Trump "rămâne în contact strâns cu autorităţile interimare", a declarat sâmbătă un responsabil al Departamentului de Stat. Donald Trump a afirmat că a "anulat" un nou atac american asupra Venezuelei datorită "cooperării" Caracasului şi că Washingtonul intenţionează să "dicteze" toate deciziile Venezuelei.

Preşedintele american, care vrea să pună capăt colaborării între Caracas şi Havana, a înăsprit totuşi tonul faţă de Cuba şi a cerut ţării din Caraibe să accepte "înainte de a fi prea târziu", un "acord" a cărui natură nu a precizat-o, provocând o reacţie virulentă a omologului său de la Havana.

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a răspuns pe X: "Nimeni nu dictează ce avem de făcut". Cuba, ţară comunistă care are relaţii tensionate cu SUA de decenii, este "o naţiune liberă, independentă şi suverană".

CEO-ul ExxonMobil a descris Venezuela drept o ţară în care "nu se poate investi"

Donald Trump le-a cerut firmelor de prim-plan din sectorul petrolier să investească în Venezuela, vineri, la Casa Albă, dar a primit un răspuns prudent. CEO-ul ExxonMobil, Darren Woods, a descris Venezuela drept o ţară în care "nu se poate investi" fără reforme în profunzime, atrăgându-şi reproşurile preşedintelui. "Ştiţi, există atât de mulţi care îl vor că voi fi probabil înclinat să exclud Exxon. Nu mi-a plăcut răspunsul lor", a declarat Donald Trump duminică.

Potrivit experţilor, infrastructura petrolieră din Venezuela este într-o stare foarte proastă după ani de proastă gestiune şi de sancţiuni.

