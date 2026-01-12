Tinerii întâmpină dificultăți în a-și găsi primul loc de muncă, iar unul dintre motive ar putea fi faptul că nu sunt pregătiți să intre pe piața muncii, după ce au ratat etape esențiale în dezvoltarea lor socială, în timpul pandemiei de Covid-19, conform specialiştilor.

Tinerii nu mai știu cum să caute un job. Ce spun specialiștii despre efectele pandemiei asupra generaţiei Z - Hepta

Șomajul în rândul generației Z este în creștere, aproape un milion de tineri britanici, cu vârste între 16 și 24 de ani, fiind înregistrați ca "NEET" (nu sunt în educație, angajați sau în formare profesională) în perioada iulie–septembrie 2025, potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie (ONS), conform CNBC.

Considerată o criză, guvernul a lansat în decembrie o analiză independentă a fenomenului "NEET", condusă de fostul ministru al Sănătății din partea Partidului Laburist, Alan Milburn.

Un aspect îngrijorător este că raportul ONS arată că aproape 600.000 dintre acești tineri nici măcar nu își caută activ un loc de muncă.

Tinerii, multiple provocări pe piaţa muncii

Tinerii se confruntă cu multiple provocări pe piața muncii, de la eliminarea locurilor de muncă entry-level din cauza inteligenței artificiale, până la o competiție tot mai acerbă pentru joburi. Anul trecut, în Regatul Unit s-au depus peste 1,2 milioane de aplicații pentru doar 17.000 de locuri de muncă pentru absolvenți, potrivit Institutului pentru Angajatori de Studenți din Marea Britanie.

Între timp, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu aproape 10% față de anul precedent, ajungând la 729.000 în perioada septembrie–noiembrie, potrivit ONS. Între august și octombrie, existau 2,5 persoane șomere pentru fiecare post disponibil, în creștere față de 1,8 în anul anterior.

Problema nu este doar contextul economic. Angajatorii și specialiștii susțin că tinerii din generația Z nu sunt pregătiți corespunzător pentru a lucra.

"Generația lockdown"

Organizația caritabilă britanică Shaw Trust, care sprijină integrarea în muncă, lucrează la combaterea crizei NEET. Julie Leonard, Chief Impact Officer, a explicat într-un interviu pentru CNBC Make It cum învățarea online și izolarea din timpul lockdown-ului din 2020 au creat un deficit de socializare pentru generația Z, în special în rândul tinerilor între 20 și 24 de ani.

"Avem mulți tineri care au pierdut ani întregi de educație față în față, experiență profesională, dezvoltare a abilităților sociale și de pregătire pentru muncă, iar acum sunt adulți care se confruntă cu o piață a muncii extrem de dificilă, și cu un sistem de recrutare care s-a schimbat radical în ultimii ani", a declarat Leonard.

Abilități esențiale precum conducerea unei echipe, colaborarea sau urmarea instrucțiunilor sunt "cheia pregătirii pentru muncă", iar generația Z "a fost privată" de acestea.

Mulți tineri nu au fost nevoiți să iasă din zona de confort în perioada petrecută acasă, ceea ce înseamnă, printre altele, să vorbească cu necunoscuți sau să se prezinte la timp la școală ori la serviciu, a mai spus Julie Leonard.

Parlamentarul Alan Milburn a subliniat că nu tinerii sunt de vină pentru faptul că nu sunt pregătiți pentru piața muncii și a atras atenția că oportunitățile pentru aceștia sunt în "declin accentuat."

"Există un declin constant al numărului de tineri de 16 și 17 ani care mai au joburi de weekend", a declarat Milburn pentru The Times. "Generațiile anterioare, inclusiv a mea, au crescut cu ideea că e normal să ai un astfel de job - fie că era vorba de împărțit ziare, babysitting sau orice altceva. Nu doar că ofereau o sursă de venit, dar aceste activități le permiteau adolescenților să înțeleagă ce înseamnă să faci parte dintr-un colectiv de muncă", a completat acesta.

Leonard consideră că astfel de joburi part-time - cum ar fi babysittingul, grădinăritul sau livrarea de ziare - erau "esențiale" pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă disciplina muncii. "Am pierdut acel model gradual, acea piatră de temelie care era atât de importantă în tranziția către piața muncii", a spus ea.

De altfel, marile firme de consultanță - cum ar fi KPMG și PwC - au remarcat că cei mai tineri angajați nu stăpânesc abilități esențiale de comportament profesional, precum comunicarea sau lucrul în echipă.

PwC a început în 2025 să ofere cursuri de dezvoltare a rezilienței pentru noii angajați absolvenți, punând lipsa acestor "abilități umane" pe seama pandemiei. KPMG a introdus în 2023 sesiuni de training pentru competențe soft - cum ar fi munca în echipă sau susținerea prezentărilor – dedicate tinerilor nou-angajați.

Sfatul specialiştilor: revenirea la metodele tradiţionale

Julie Leonard recomandă revenirea la metodele tradiționale de căutare a unui loc de muncă -discutând direct cu angajatorii - în loc de a trimite sute de CV-uri online, care ajung de multe ori să fie respinse automat de sisteme bazate pe inteligență artificială.

Într-adevăr, în contextul în care totul s-a mutat în mediul digital, mulți tineri își trimit CV-urile redactate chiar cu ajutorul AI-ului. "Totul a devenit impersonal. Trimit e-mailuri și, de cele mai multe ori, nu primesc niciun răspuns. Iar asta este extrem de demotivant", a adăugat Leonard.

"Practic, ceea ce trebuie să faci este să îți pregătești un CV, să mergi pe o stradă comercială și să ai pe cineva alături care să îți ofere susținere și încredere pentru a intra și a spune: «Aș dori un loc de muncă»", explică Julie Leonard, menționând că acesta este un exercițiu pe care consilierii Shaw Trust îl fac frecvent cu tinerii.

Strategia funcționează cel mai bine în cazul micilor afaceri locale - magazine de cartier, baruri, cafenele sau alte întreprinderi mici și mijlocii.

"Intri cu CV-ul, porți o discuție cu managerul, începi să deschizi uși. Asta e genul de lucru pe care îl facem: însoțire, întărirea rezilienței, dezvoltarea încrederii pentru a ieși din zona de confort. Nu stai în fața unui laptop trimițând CV-uri fără răspunsuri", a adăugat Leonard.

