Marşuri pro-regim în Iran, pe fondul protestelor violente. Autorităţile susţin că situaţia este "sub control"

Mulţimi mari de oameni au ieşit luni pe străzile mai multor oraşe din Iran pentru a susţine regimul clerical, la apelul autorităţilor, în timp ce protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână şi bilanţul victimelor continuă să crească, scrie CNN. În acest context tensionat, oficialii de la Teheran susţin că situaţia este "complet sub control", deşi represiunea, arestările în masă şi presiunea externă, inclusiv din partea Statelor Unite, se intensifică.

Oamenii pot fi văzuţi purtând portrete ale liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ţinând în mâini copii ale Coranului şi fluturând steaguri ale Republicii Islamice în demonstraţii din oraşe precum Kerman şi Zahedan, a informat mass-media de stat.

Membrii mulţimii care mărşăluiau pe străzile din Kerman scandau "Moarte Americii", relatează Press TV, afiliată statului.

Autoritățile cheamă oamenii la manifestații naționale de susținere

Agenţiile de stat iraniene au chemat luni la marşuri la nivel naţional în sprijinul regimului, care se confruntă de mai bine de două săptămâni cu proteste din ce în ce mai intense, alimentate de furia crescândă faţă de starea economiei, guvernarea autoritară şi represiunea mortală împotriva demonstranţilor, potrivit CNN.

Iranul a chemat luni la un marş naţional în sprijinul regimului şi împotriva a ceea ce autorităţile au descris ca fiind acte recente de profanare şi insulte la adresa simbolurilor islamice de către protestatari. Marşul este programat pentru luni, la ora 14:00, ora locală (12:30 ora României).

Bilanțul victimelor crește alarmant

Cel puţin 544 de persoane au fost ucise în timp ce Iranul intră în a treia săptămână de proteste antiguvernamentale la nivel naţional, potrivit unui grup pentru drepturile omului cu sediul în SUA. Blocarea comunicaţiilor impusă de autorităţi durează deja de peste 84 de ore.

Un videoclip de la înmormântările protestatarilor arată persoanele îndoliate scandând deschis sloganuri anti-guvernamentale în timpul ceremoniilor de înmormântare din Teheran. Rudele şi persoanele îndoliate sunt văzute aplaudând şi scandând sloganuri, inclusiv "Moarte lui Khamenei", referindu-se la liderul suprem al Iranului. Iar videoclipurile din provincia Teheran arată oameni la Centrul Medical Legal Kahrizak încercând să-şi identifice rudele printre zeci de cadavre.

Între timp, arestările se înmulţesc: peste 10.680 de persoane au fost transferate în închisori după arestare, a declarat asociaţia HRANA.

SUA analizează opțiuni militare

În aceste condiţii, Donald Trump, sporeşte presiunea asupra guvernului teocratic al Iranului, oficialii americani declarând pentru CNN că acesta ia în considerare o serie de opţiuni militare potenţiale în Iran, dar nu a luat încă o decizie finală cu privire la modul în care s-ar manifesta intervenţia. Preşedintele SUA a declarat că Iranul "a cerut negocieri", în timp ce administraţia sa evaluează potenţiale opţiuni militare de intervenţie. Trump a declarat că Iranul l-a sunat sâmbătă pentru a negocia.

"Cred că s-au săturat să fie bătuţi de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi", a spus Donald Trump. Comentariile preşedintelui SUA vin la câteva zile după ce a declarat reporterilor că, dacă Teheranul se angajează în violenţe mortale împotriva protestatarilor, Statele Unite "se vor implica".

Amenințări cu represalii la adresa bazelor americane

Preşedintele parlamentului iranian a avertizat că bazele militare şi comerciale americane vor fi tratate ca ţinte pentru represalii dacă SUA intervin militar.

Demonstraţiile s-au extins dincolo de graniţele Iranului. În Los Angeles, o persoană a fost reţinută după ce a condus un camion şi a intrat în mulţimea de protestatari anti-guvernamentali iranieni. La Teheran, ambasadorul britanic a fost convocat după ce un protestatar din Londra a smuls steagul ambasadei iraniene.

Iranul susţine că situația este "complet sub control"

Iranul afirmă că "situaţia este acum complet sub control" după violenţele din weekend

Situaţia din Iran este "total sub control" după recrudescenţa violenţelor legate de manifestaţiile din weekend, a declarat luni ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, citat de Al-Jazeera.

Araghchi a adăugat că avertismentul lansat de preşedintele american Donald Trump către Teheran - că va lua măsuri dacă protestele vor deveni sângeroase - i-a incitat pe "terorişti" să-i vizeze pe protestatari şi forţele de securitate pentru a provoca o intervenţie străină.

Protestele "au degenerat în violenţă şi sânge pentru a oferi un pretext" preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, să intervină, a afirmat Araghchi în faţa diplomaţilor străini la Teheran.

Autoritățile acuză "agenți străini" și promit anchete

El susţine că autorităţile au înregistrări video cu distribuirea de arme către protestatari şi precizează că vor fi difuzate mărturisirile protestatarilor arestaţi.

Autorităţile "urmăresc îndeaproape" protestele, care au fost "exaltate şi alimentate", potrivit lui, de agenţi străini. El a dat asigurări că persoanele responsabile vor fi urmărite penal.

Tot potrivit postului de televiziune din Qatar, ministrul a adăugat că accesul la internet va fi restabilit în curând în Iran şi că guvernul îşi coordonează eforturile cu forţele de securitate pentru a realiza acest lucru şi pentru a restabili conexiunea în ambasade şi ministere.

