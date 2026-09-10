După victoria AfD, apare scenariul înghețării banilor UE pentru landul german Saxonia-Anhalt

Riscă Saxonia-Anhalt înghețarea fondurilor europene după victoria AfD la alegeri? Deocamdată nu, dar banii pot fi opriți dacă se ajunge la un guvern local condus de AfD care să încalce statul de drept sau protecția minorităților. Saxonia-Anhalt este landul german care depinde cel mai mult banii europeni. Școlile, spitalele și grădinițele sunt finanțate inclusiv din aceste fonduri.

La nivel european au apărut deja dezbateri privind posibilitatea înghețării fondurilor pentru Saxonia-Anhalt după victoria partidului de extremă dreapta AfD la alegerile locale de duminică.

Potrivit ziarului german Tagesschau, landul are alocate aproximativ 2,95 miliarde de euro din fonduri UE pe perioada 2021-2027. Este landul german care primește cei mai mulți bani pe cap de locuitor din fondurile regionale ale UE.

Banii sunt destinați, printre altele, renovării școlilor, modernizării sălilor de sport și a grădinițelor sau achiziționării de echipamente medicale moderne pentru spitale.

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Sunt în pericol fondurile UE pentru Saxonia-Anhalt?

Dacă AfD ar ajunge să guverneze landul, Daniel Freund, europarlamentar din partea Verzilor, consideră că partidul este unul ostil proiectului european și UE. Din acest motiv, el spune că, dacă un viitor guvern local AfD ar încălca statul de drept sau ar discrimina minoritățile, Comisia Europeană ar trebui să ia în calcul blocarea unor fonduri europene. "Dacă este necesar, Comisia Europeană ar trebui să blocheze fondurile", a spus el.

Precedentul există. Bruxelles-ul a suspendat în trecut fonduri europene pentru Polonia și Ungaria. "Am văzut în ambele țări că, după înghețarea fondurilor UE, au avut loc schimbări de guvern și că noile guverne au avut din nou o relație semnificativ mai bună cu instituțiile europene", a mai declarat Freund. Cel mai bine s-a văzut în Ungaria, "unde vedem acum și reforme importante, prin care este restabilit statul de drept și sunt respectate din nou regulile UE, pentru ca acești bani să poată fi deblocați", a completat el.

Daniel Freund a fost unul dintre europarlamentarii care s-au implicat cel mai mult împotriva fostului premier ungar Viktor Orban și a contribuit la decizia Bruxelles-ului de a bloca fonduri de până la 18 miliarde de euro.

UE ar putea îngheța fondurile structurale

UE poate să suspende plățile dacă există riscul ca banii europeni să fie folosiți într-un context care favorizează corupția sau încălcarea statului de drept. În Germania, acest lucru este posibil și la nivelul landurilor, în cazul fondurilor structurale, adică pentru dezvoltare regională și socială. Acestea sunt administrate în mare parte de guvernele locale.

Este vorba de 500 de milioane de euro pe an, adică 20% din cheltuielile pentru investiții ale landului Saxonia-Anhalt. Dacă banii ar fi înghețați, ar fi afectate proiectele de dezvoltare regională și sprijinul pentru economie, iar efectele negative s-ar putea răsfrânge și asupra guvernului landului.

Reacția AfD

AfD nu pare impresionat de această dezbatere. "Râdem de adversarii noștri politici, care încearcă acum să ne dezavantajeze în mod nedemocratic și la nivelul UE. Pentru că, în competiția politică, nu mai au de mult argumente împotriva noastră", a declarat deputatul AfD Bernd Baumann.

Partidul Social-Democrat (SPD) spune că vrea ca Saxonia-Anhalt să continue să primească bani europeni și în următorul buget al UE, pentru perioada 2028–2034. Dar europarlamentarul Matthias Ecke subliniază că aceste fonduri sunt legate de respectarea valorilor fundamentale ale UE și că se așteaptă ca landul să le respecte în continuare.

"Presupun că Saxonia-Anhalt va continua să respecte aceste valori sau că guvernul federal se va asigura că ele sunt respectate", a transmis el.

Aceasta pare să fie, până acum, și linia guvernului federal. Cancelarul Friedrich Merz a subliniat că, la nevoie, guvernul federal ar putea impune respectarea Constituției în Saxonia-Anhalt.

Germanii sunt împărţiţi în privinţa rolului AfD în guvernarea landului

AfD a câștigat alegerile de duminică cu un avantaj considerabil, obținând 43,8% din voturi. Nu are însă majoritatea pentru a guverna singur. În acest context, nu este clar pentru moment cine va putea forma următorul guvern.

Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a ieșit pe locul doi cu 17,2%, în timp ce Stânga, Verzii și Social-Democrații au obținut fiecare în jur de 9%. Alianța populistă Sahra Wagenknecht (BSW) a intrat la limită în Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, obținând cu puțin peste 5%.

Un sondaj de opinie YouGov arată că germanii sunt împărțiți. Aproape jumătate dintre ei se opun ca partidul de extremă dreapta să formeze un guvern cu sprijinul altor partide.

36% dintre respondenţi au spus că AfD nu ar trebui "în niciun caz" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 11% au spus că sunt "mai degrabă împotrivă" ideii.

20% din cei intervievaţi au spus că AfD ar trebui "cu siguranţă" să formeze un guvern cu sprijinul altor partide, în timp ce 18% s-au declarat "mai degrabă favorabili".

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1862 de persoane din Germania pe 7 septembrie.