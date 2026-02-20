Air Force One va fi revopsit. Cum va arăta aeronava prezidenţială americană

Forțele Aeriene ale SUA revopsesc aeronavele Air Force One și alte aeronave din flota prezidențială și executivă în paleta de culori preferată de președintele Donald Trump, roșu, alb și albastru închis - înlocuind designul iconic albastru deschis și alb care a definit aeronava timp de mai bine de șase decenii, a confirmat un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene pentru Fox News.

Designul actualizat va avea, de asemenea, o dungă aurie, adăugând o a patra culoare noului aspect. Schema va apărea pe aeronavele din întreaga flotă de transport aerian executiv, inclusiv pe un 747-8i qatarez donat și pe cele două avioane Boeing VC-25B care sunt în prezent convertite pentru a servi drept următoarea generație de Air Force One, relatează Fox News.

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene a declarat pentru Fox News că reproiectarea este acum o cerință oficială pentru întreaga flotă prezidențială și executivă.

"Forțele Aeriene implementează o nouă schemă de vopsire (roșu, alb și albastru închis) pentru VC-25B, precum și pentru flota suplimentară de transport aerian executiv, care va include noul 747-8i și patru aeronave C-32", a declarat purtătorul de cuvânt într-o declarație pentru Fox News.

Articolul continuă după reclamă

"Avioanele C-32 vor fi vopsite în timpul întreținerii programate. Primul C-32 a fost vopsit și se așteaptă să fie livrat Forțelor Aeriene în următoarele luni."

"Îl vopsim în roșu, alb și albastru, ca steagul american, ceea ce este incredibil", a declarat președintele Trump pentru Sean Hannity de la Fox News într-un interviu exclusiv de vara trecută.

CBS News a relatat pentru prima dată că aeronavele din flota prezidențială și VIP urmau să fie vopsite în albastru marin închis, roșu intens și auriu, pe măsură ce sunt supuse reparațiilor și întreținerii programate.

Surse au declarat pentru CBS că schimbarea se aplică nu numai avioanelor Air Force One, ci și altor aeronave utilizate pentru transport executiv.

Timp de mai bine de șase decenii, exteriorul familiar, albastru-alb și în nuanța ouălor de mierlă, a servit drept simbol global al președinției americane. Schema de culori datează de la începutul anilor 1960, când a fost introdusă în timpul administrației președintelui John F. Kennedy și a devenit unul dintre cele mai recunoscute modele de aviație din lume.

În timpul primului său mandat, Trump a dezvăluit un model de aeronavă care reflectă paleta sa preferată de culori roșii, albe și albastre. Această versiune a designului a fost ulterior anulată pentru programul VC-25B în timpul administrației Biden.

Propriul Boeing 757 al lui Trump, cunoscut în mod obișnuit sub numele de "Trump Force One", are o caroserie bleumarin închis cu o dungă roșie proeminentă, un aspect distinct care seamănă foarte mult cu paleta de culori implementată acum în întreaga flotă executivă.

Cerința actualizată de vopsea se aplică mai multor tipuri de aeronave din flota executivă, inclusiv celor două aeronave Boeing VC-25B aflate în curs de dezvoltare, noul 747-8i donat de Qatar și patru aeronave C-32 utilizate pentru transportul executiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰