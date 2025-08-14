Este alertă sanitară în Franţa, unde doi oameni au murit şi peste 20 au ajuns la spital, după ce au mâncat celebre brânzeturi franţuzeşti contaminate cu listeria.

Alertă sanitară în Franța. Doi morți și zeci de oameni în spital, după ce au mâncat brânzeturi contaminate - Shutterstock / poză ilustrativă

Autoritățile sanitare din Franța au confirmat 21 de cazuri de listerioză, soldate cu două decese. Infecțiile sunt legate de brânzeturi moi, precum camembert și brie, produse de compania Chavegrand pe o linie de fabricație veche, închisă în luna iunie.

Firma de lactate vinde produse atât local, cât şi internaţional, iar lactatele sunt vândute în mai multe lanţuri de supermarketuri, trei dintre acestea cu magazine şi în România. Produsele infectate au fost fabricate pe o linie de producţie veche, care a fost închisă acum 2 luni, iar 40 de loturi de brânzeturi cu probleme au fost retrase deja.

Doi oameni au murit şi peste 20 au ajuns la spital

Articolul continuă după reclamă

Firma a intensificat testele pentru produsele noi, iar autoritățile confirmă că multe dintre brânzeturi s-au vândut până pe 9 august, atât în Franța, cât și internațional. Organizații precum Foodwatch au criticat întârzierea retragerii produselor, considerând că a pus în pericol consumatorii.

Consumatorii care au suferit în urma infectării cu bacteria periculoasă aveau între 34 şi 95 de ani, iar una dintre persoanele decedate avea ale afecțiuni medicale. Medicii spun că infecţia cu listeria provoacă simptome asemănătoare gripei, motiv pentru care mulţi oameni ajung la medic abia când boala este într-un stadiu avansat.

Listerioza este rară, dar fatală în 20-40% din cazuri și poate să apară chiar și la 8 săptămâni după consumul alimentelor infectate. De asemenea, Singapore a ordonat retragerea unui sortiment importat similar, pentru a preveni infectarea consumatorilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰