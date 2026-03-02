Ambasadorul Israelului în România: "Noi vrem să trăim, vrem să supraviețuim"

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a explicat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, detalii ale operaţiunii comune Israel – SUA împotriva Iran. În cadrul discuţiei, oficialul a explicat că Israel poartă o luptă pentru supravieţuire şi pentru existenţa pe termen lung. De asemenea, acesta a subliniat că Israel nu are nicio problemă cu poporul iranian, ci cu regimul care a şi ucis peste 32.000 de iranieni în urma celor mai recente proteste populare.

Realizator: Toată lumea are această întrebare pe buze și nu există, evident, un răspuns clar. Dacă această operațiune este abia la început. Cât va dura? Toată lumea se întreabă acest lucru.

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Nu știm. Știm că trebuie să facem treaba, trebuie să eliminăm amenințarea existențială asupra noastră pe termen lung. A început, cum știți, acum 8 luni, o operațiune militară împotriva infrastructura militară nucleară în Iran. Dar Iran a continuat să dezvolte programul lui militar nuclear și arsenal-balistic și au continuat să sprijine Hamas, organizație teroristă în Orientul Mijlociu. Se strigă "moarte Israelului" și "moarte Americii". Atunci noi vrem să trăim, vrem să supraviețuim, vrem să garantăm existența noastră pe termen lung. Atunci era momentul cel mai potrivit pentru noi să acționăm împotriva regimului ranian, nu împotriva poporului iranian. Nu avem nimic împotriva poporului iranian, dimpotrivă. Mulți din iranieni în Iran și în afara Iranului ne mulțumesc, ne mulțumesc. De ce? Pentru că e o oportunitate foarte bună și pentru ei să continue ceea ce au început să facă. Dar din păcate regimul iranian a acționat cu brutalitate împotriva lor și au ucis 32.000 de de cetățeni

Realizator: A doua întrebare pe care și-o pun foarte mulți este dincolo de eliminare acestor amenințări cu zona nucleară, urmăriți o schimbare de regim în Iran?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Nu e scopul prince nostru principal. Noi vrem să eliminăm amenințarea existențiale asupra noastră. Dar dacă, ca rezultat al acestor acțiuni, dacă o sa aibă oportunitate pentru poporul iranian şi dacă pentru un alt lider iranian să vină și se demonstreaze că nu, vor continua cu sprijinul pentru organizații teroriste și vor continua să cheme anihilarea Israelului, atunci putem considera o altă poziție. Dar acum trebuie să acționăm. Trebuie să garantăm existența noastră. Nu vrem să trăim sub amenințarea permanentă ca aceasta și vedem ce ei fac și ce pot să facă. Uite cum ei au început să atace Israel cu rachetele balistice, dar împotriva asupra populatiei civile în Israel. Apropo, vizam în mod foarte chirurgical doar ținte militare, dar ei în schimb vizează în mod deliberat populatul civil Israel și în plus, Iran a atacat țările arabe și musulmane ieri și și astăzi, a Emiratele Arabe Unite catar cu Bahrain.

Realizator: Credeti că s-ar putea extinde la un război care să depășească în acest moment această operațiune, să se extindă în toată regiunea către celelalte state, să reacționeze și alte state să să avem parte de un război regional în toată puterea cuvântului?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Nu cred și sper că nu e că Iran poate da, poate lovi niște rachete balistice acum împotriva noastră, dar nu poate schimba cum se desfășoară războiul. Chestiunea este dacă această țări arabe care au fost atacate, dar dacă ei vor intra în război, eu sper că nu. Și cred că nu vor. Cred că vor lăsa treaba pentru Israel și Statele Unite. Apropo, e operațiune militară, aceasta a fost, cum știți, făcută împreună între Israel și Statele Unite ale Americii, suntem coordonați. E la nivel politic și militar cum niciodată a existat.

Realizator: Aici vine încă o întrebare care ține de această operațiune comună, și anume de când a fost pregătită. Dumneavoastră ați evocat precedentul episod din urmă cu câteva luni, când a existat o astfel de operațiune care a vizat siturile nucleare ale Iranului, cu succes confirmat la un moment dat. Cât timp a durat această punere la punct a operațiunii în desfășurare în acest moment?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Acum opt luni, în această operațiune militare, da, am putut elimina, se neutralizam niste instalații nucleare, baze militare unde ei au produse rachete balistice și centrul de energie de unde au luat energie pentru programul militar nuclear și am eliminat niște inginieri de acest program nuclear și niște lideri. Dar din păcate s-a terminat acolo și regimul iranian a insistat să continue să dezvolte program nuclear militar. Cum am văzut la negocieri cu președintele Trump, nu a fost pregătit să se miște, să fie mai flexibil cu toată lumea. Atunci noi am fost lăsaţi fără alternative, noi vrem să supraviețuim, noi vrem să garantăm existența noastră, viața noastră ca națiune, ca cămin național al poporului evreu.

Realizator: Bun, cu puțin timp înainte să începem acest dialog, domnule ambasador, există alerte în sudul Israelului. Avem și harta unde sunt active în acest moment alerte. Presupunem că sunt alte salve de rachete iraniene care se îndreaptă spre Israel. Iată cum arată în acest moment harta cu alertele în Israel. Pare a fi un atac de amploare care se îndreaptă spre Israel și mai devreme, în această emisiune am văzut ravagiile făcute de o rachetă care a reușit să cadă în Israel și sigur că multă lume se întreabă cum a fost posibil ca acea rachetă să cadă și care este rata de interceptare în acest moment pe care o are Israel în raport cu ceea ce trage Iran.

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Acolo putem intercepta aproape 90% din toate rachetele care sunt lansate împotriva noastră. Apropo, harta nu arată, dar Israel este mai mic, de 75 ori mai mic decât Iran. Da, atunci fiecare rachetă care este lansată împotriva noastră poate lovi și ucide și de fapt 10 cetățeni israelieni au fost uciși, au plătit un preț foarte mare. Dar noi suntem determinaţi să ne apărăm. Şi toată populația în Israel și ambasadele străine și toți știu exact ce trebuie să facă când se aude alarma. Avem multe adăposturi în Israel, avem sisteme foarte bune de apărare antiaeriană, dar se întâmplă, se întâmplă și e foarte tragic, dar suntem determinați.

Realizator: Vreau să vă rog să-mi confirmați sau eventual să infirmați această știre care vine din Israel și anume e vorba de mobilizare a 100.000 de rezerviști. Noi am văzut această știre, chiar ce înseamnă acest lucru? Pentru că 100.000 de rezerviști mobilizați. La ce? La ce vă așteptați? E departe de Israel. Nu cred că se pune problema de intrat în Iran, boots on the ground, cum spun americanii. 100.000 de rezervişti mobilizați. La ce anume se așteaptă Israelul de face această mobilizare?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Da, mulți dintre prieteni și rudele mele sunt și ei chemaţi la serviciu rezervist. Da, trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Atunci nu, nu înseamnă că vom continua cu război fara căpat. Vrem ca să fie războiul ăsta foarte scurt, relativ, dar nu, nu putem zice că vom scurta război. Așa, fără motiv, nu, vrem să garantăm că amenințarea este eliminată.

Realizator: Bun, vă așteptați? Pentru că și în precedentele ocazii se vorbea despre acele proxiuri iraniene Hezbollah, de pildă, și nu numai Hezbollah, pentru că au fost și Hamas în Gaza. Vă așteptați ca acele proxiuri să se activeze și Israelul să fie eventual atacat sau să încerce să atace Israelul și dinspre alte zone prin proxiuri?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Până acum, până când a început a acest atac preventiv din partea Israelului împotriva Iran, am văzut că Hezbollah a rămas liniștit. În Hamas, în Gaza, a rămas liniștit, Hutus pana acum nu a reacționat. Dar trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. De aceea, apropo, am chemate 60.000, multi rezerviști. Trebuie să fim pregătiți și de ceea ce nu știm, cât timp va dura această operațiune militară.

Realizator: S-au făcut foarte multe speculații cu privire la munițiile ce vor fi consumate în această operațiune, pentru că există evident un consum de muniție de apărare împotriva rachetelor și eventual al dronelor iraniene. De asemenea, sunt foarte mulți care se întreabă câte rachete ar putea să aibă Iranul totuși ca să poată să continue această chestiune. Există estimări în zona aceasta pentru că sunt foarte multe discuții? Mulți se uită către China și Rusia în direcția asta, care e analiza dumneavoastră?

Lior Ben Dor, ambasadorul Israelului în România: Cred că au mai puțin decât anul trecut, dar încă au multe, multe rachete astăzi și încă continuă să lanseze rachete împotriva noastră. E Iran, o țară foarte mare și regimul iranian a fost focusat în toată această perioadă 47 de ani după revoluția din 79 în dezvoltarea și construirea infrastructurii care ei vor ca să fie folosite împotriva Israelului, nu împotriva, nu neapărat împotriva Egipt sau Iordania, împotriva Israelului. Pentru noi este vorba de o un război existențial, este vorba de supraviețuirea noastră.

