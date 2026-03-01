În a doua zi de război în Orientul Mijlociu, Iranul a lovit din nou. Atât baze militare americane din regiune, cât şi zone turistice. Au fost explozii puternice în Dubai, Abu Dhabi, Doha. O bombă a ţintit şi un hotel de cinci stele din Manama, Bahrein. În acest infern sunt prinşi sute de români care-şi petreceau vacanţa în Emirate. Printre ei se numără şi un grup de 28 de elevi, plecaţi în excursie cu profesorii. Toţi aşteaptă soluţii de la autorităţi. Vor să se întoarcă acasă.

A fost o noapte de foc în Golful Persic. Din Emirate până în Bahrain, cerul a fost brăzdat de rachete. Sirenele de raid aerian s-au auzit ore întregi. 200 de drone şi 137 de rachete balistice a lansat Teheranul asupra destinaţiilor turistice de lux. Dronele iraniene au lovit şi la baza hotelului celebrului Burj Al Arab, singurul hotel de șapte stele din lume. Haos a fost şi la Hotelul Fairmont, cel mai mare de pe faimosul arhipelag artificial Palm Jumeirah. Clădirea a fost ţinta unei rachete iraniene. Un atac feroce a fost şi la doi paşi de Burj Khalifa.

Mărturiile românilor

"A căzut o bomba fix pe aici pe unde vrem să mergem noi și acu mergem spre casa și toată lumea fuge", spune un român. În tot oraşul, oamenii au fost nevoiţi să se refugieze în parcările subterane. "Ni s-a sugerat să mergem într-o locaţie, am ales un hotel pe care îl cunoşteam din Palm, ne-am cazat. La puţină vreme după ce ne-am cazat, ajungând din nou în cameră, se aude prima bubuitură foarte aproape de noi. Bineînţeles, personalul hotelului a recomandat ca toată lumea să coboare la adăpost. Am făcut lucrurl ăsta, am petrecut în adăpost undeva la 4 ore", spune un dentist din Cluj, din Dubai.

Ana este pe un vas de croazieră în portul din Dubai. A ajuns ieri, cu ultimul avion plecat din Bucureşti. Azi trebuia să plece spre Abu Dhabi alături de alţi zeci de românii şi mii de străini. A rămas, însă, în port. "Ne-au recomandat să nu părăsim vasul pentru siguranţa noastră. În seara asta pe cer am putut să vedem drone, se aud explozii şi bubuituri destul de puternice", a declarat Ana Negoiţă, turistă în Dubai. Haosul s-a mutat pe aeroportul Dubai, lovit de o dronă iraniană. Patru angajați au fost răniți. Toate zborurile au fost suspendate pe termen nelimitat. În apropiere se aflău 28 de elevi români, din Focşani, aflaţi într-o excursie cu şcoala.

"Eram în aeroport, urma să ne îmbarcăm, noi fiind mulţi am decis să ne îmbarcăm mai la final. Între timp, pasagerii care se îmbarcaseră deja au fost debarcaţi. Fiind cu copiii, noi am decis să mergem la un hotel, pentru că nu erau condiţii potrivite acolo, nu puteam să îi lăsăm să stea pe scaune şi pe jos şi suntem acum într-un hotel situat la 15 min. de aeroport", a declarat Ligia Harasim, profesoară de limba engleza. 132 de rachete au fost interceptate. Resturile lor au căzut în apropierea zonelor rezidenţiale, iar pagube minore au fost înregistrate în apropierea Aeroportului Internaţional Zayed. Un turist din Asia a murit şi 7 oameni au fost răniţi.

"Lucrurile sunt destul de grave. Astăzi la ora 15.45 aveam avion către România. Ni s-a spus, când am ajuns la aeroport, faptul că zborul a fost anulat, din cauza războiului între Iran şi SUA şi Israel. Noi nu am ştiut nimic până atunci. Suntem aproximativ 150 de români din ceea ce am văzut eu. Fiecare şi-a luat cazare pe cont propriu, ficare cum a putut, unde a putut, dacă a putut, pentru că majoritatea ne întorceam după vacanţă", a declarat Vlad Jipa, turist în Abu Dhabi. Panică a fost şi în Israel. Iranul a lansat 2 valuri de rachete în zonă, iar peste 40 de clădiri au fost avariate şi 200 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. O femeie a murit după ce o rachetă a lovit o stradă din oraş. Mai mulţi artişti ai Operei Naţionale Bucureşti au rămas blocaţi în Tel Aviv. Mâine urma să aibă loc premiera unui spectacol.

"Au pornit alarmele, sirenele. Am fugit cu ce eram îmbrăcaţi şi cu ce am apucat în primul buncăr. Şi apoi ne-au terorizat cu alarme, alarme, alarme. Vă rog din toată inima, faceţi tot ce puteţi pentru noi, avem nevoie să ne întoarcem în ţara noastră", a declarat Bogdan Mihai, tenor Opera Naţională. Până luni inclusiv, zborurile TAROM spre Tel Aviv au fost anulate. Pasagerii pot să-şi reprogrameze călătoriile sau să ceară rambursarea integrală a biletelor de avion.

