Începe sezonul 2026 în Formula 1. Previziuni, piloţi, echipe şi calendarul curselor

Duminică, 8 martie, începe al 77-lea sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, cea mai intensă şi apreciată competiţie automobilistică din lume.

Se anunţă a fi unul dintre cele mai lungi sezoane din istorie, în condiţiile în care sunt programate a avea loc nu mai puţin de 24 de Grand Prix-uri, diferenţa faţă de anul trecut fiind că vorbim despre un sezon care durează cu o săptămână în plus. În 2025 au fost tot 24 de curse, dar prima a fost programată pe 16 martie, în Australia, la Melbourne.

Anul acesta, structura calendarului a fost modificată, astfel că până pe 16 martie avem chiar două etape disputate. Sezonul începe tot în Australia, la Melbourne, însă cu o etapă programată a avea loc pe 8 martie, în timp ce pe 15 martie este programat Grand Prix-ul Chinei, de la Shanghai.

Sezonul 2026 în F1 începe pe 8 martie cu Marele Premiu al Australiei

Prima etapă a noului sezon din Formula 1 are loc pe Circuitul Albert Park, din Melbourne, Australia, un circuit inaugurat în noiembrie 1953 şi care are o lungime de aproape 5,3 kilometri.

Monegascul Charles Leclerc deţine recordul de viteză pe circuit, din 2024, după ce a acoperit un tur de pistă în 1:19.813, însă, anul trecut, Grand Prix-ul Australiei a fost dominat de britanicul Lando Norris, sportiv care a obţinut pole position-ul, a realizat cel mai rapid tur în cursă şi a câştigat competiţia în faţa olandezului Max Verstappen.

Previziuni pentru sezonul 2026 în urma testelor din Bahrain

Britanicul Lando Norris, de la McLaren-Mercedes, intră în noul sezon de Formula 1 din postura de campion mondial en-titre, însă testele realizate în Bahrain, în luna februarie, ne-au arătat că Norris ar putea avea dificultăţi în a-şi apăra titlul obţinut în sezonul precedent.

Şedinţele de pregătire ne-au arătat că cei mai în măsură să atenteze la coroana de campion a britanicului ar fi, la momentul actual, monegascul Charles Leclerc, de la Ferrari, şi italianul Kimi Antonelli, 19 ani, marea speranţă a celor de la Mercedes.

Echipele şi piloţii din 2026

11 echipe se bat, în noul sezon de Formula 1, pentru titlul mondial la constructori, iar asta înseamnă că 22 de piloţi se bat pentru titlul mondial obţinut la individual.

Cei 22 de piloţi din noul sezon sunt:

Alpine-Mercedes: Pierre Gasly (Franţa), Franco Colapinto (Argentina).

Aston Martin Aramco-Honda: Fernando Alonso (Spania), Lance Stroll (Canada).

Atlassian Williams-Mercedes: Alexander Albon (Thailanda), Carlos Sainz Jr. (Spania).

Audi: Gabriel Bortoleto (Brazilia), Nico Hulkenberg (Germania).

Cadillac-Ferrari: Sergio Perez (Mexic), Valtteri Bottas (Finlanda).

Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Marea Britanie).

Haas-Ferrari: Esteban Ocon (Franţa), Oliver Bearman (Marea Britanie).

McLaren-Mercedes: Lando Norris (Marea Britanie), Oscar Piastri (Australia).

Mercedes: Kimi Antonelli (Italia), George Russell (Marea Britanie).

Racing Bulls-Red Bull Ford: Liam Lawson (Noua Zeelandă), Arvid Lindblad (Marea Britanie).

Red Bull Racing-Red Bull Ford: Max Verstappen (Olanda), Isack Hadjar (Franţa).

Calendarul complet al curselor din 2026

8 martie, Marele Premiu al Australiei, Melbourne

15 martie, Marele Premiu al Chinei, Shanghai

29 martie, Marele Premiu al Japoniei, Suzuka

12 aprilie, Marele Premiu al Bahrainului, Sakhir

19 aprilie, Marele Premiu al Arabiei Saudite, Jeddah

3 mai, Marele Premiu al Miami, Miami Gardens

24 mai, Marele Premiu al Canadei, Montreal

7 iunie, Marele Premiu al Monaco, Monaco

14 iunie, Marele Premiu al Catalunyei, Montmelo

28 iunie, Marele Premiu al Austriei, Spielberg

5 iulie, Marele Premiu al Marii Britanii, Silverstone

19 iulie, Marele Premiu al Belgiei, Stavelot

26 iulie, Marele Premiu al Ungariei, Mogyoród

23 august, Marele Premiu al Olandei, Zandvoort

6 septembrie, Marele Premiu al Italiei, Monza

13 septembrie, Marele Premiu al Spaniei, Madrid

26 septembrie, Marele Premiu al Azerbaidjanului, Baku

11 octombrie, Marele Premiu al Singapore, Singapore

25 octombrie, Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, Austin

1 noiembrie, Marele Premiu al Mexico City, Mexico City

8 noiembrie, Marele Premiu al Sao Paulo, Sao Paulo

21 noiembrie, Marele Premiu al Las Vegas, Paradise

29 noiembrie, Marele Premiu al Qatarului, Lusail

6 decembrie, Marele Premiu al Abu Dhabi, Abu Dhabi

