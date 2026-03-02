Cum a reacţionat lumea la operaţiunea din Iran şi cine va participa cu forţe armate

Germania nu va participa în mod activ la acţiuni militare împotriva Iranului, însă îşi va apăra militarii staţionaţi în baze multinaţionale în Iordania şi Irak în cazul în care sunt atacaţi, anunţă luni ministrul german de Externe Johann Wadephul, relatează The Associated Press.

"Guvernul federal nu intenţionează să participe" în conflictul din Orientul Mijlociu, anunţă la postul public de radio Deutschlandfunk Wadephul.

"Nu avem resursele militare necesare", anunţă şeful diplomaţiei germane.

Însă, "militarii noştri din cadrul Bundeswehr se vor apăra dacă vor fi atacaţi", anunţă ministrul.

Forţele Armate germane au anunţat că baze militare în care sunt staţionaţi militari germani au fost atacate în urma escaladării războiului în Orientul Mijlociu.

În weekend, mai multe atacuri au avut loc împotriva unor baze militare la Ebril, în nordul Irakului, şi Al-Azraq, în Iordania. Militarii germani prezenţi în bazele atacate nu au fost răniţi şi sunt teferi, potrivit agenţiei germane de presă DPA.

O declarație comună a președintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz și a prim-ministrului britanic Sir Keir Starmer a îndemnat, de asemenea, Iranul să "caute o soluție negociată".

Declarația, publicată pe X de Ambasada Germaniei la Londra, a precizat că țările au îndemnat în mod constant regimul iranian să își pună capăt programelor nucleare și de rachete, să se abțină de la "activitatea destabilizatoare" și să oprească "violența și represiunea îngrozitoare împotriva propriului popor".

"Nu am participat la aceste atacuri", au declarat cei trei lideri, adăugând că sunt în contact cu parteneri internaționali, inclusiv SUA, Israel și alții din regiune, relatează The Guardian.

"Îndemnăm conducerea iraniană să caute o soluție negociată. În cele din urmă, poporului iranian trebuie să i se permită să își determine viitorul", au spus ei.

Sir Keir Starmer a declarat că avioanele britanice se află "astăzi pe cer" în Orientul Mijlociu, ca parte a "operațiunilor defensive regionale coordonate pentru a proteja poporul nostru, interesele noastre și aliații noștri".

Anterior, Macron a declarat că "focarul" are "consecințe grave pentru pacea și securitatea internațională" și a avertizat că escaladarea continuă este "periculoasă pentru toți".

"Franța este, de asemenea, pregătită să desfășoare resursele necesare pentru a-și proteja cei mai apropiați parteneri, la cererea acestora", a adăugat el.

Germania a declarat că a fost informată în prealabil despre atac și că cancelarul Merz s-a consultat cu miniștrii securității relevanți.

Kaja Kallas, diplomatul principal al Uniunii Europene (UE), a numit ultimele evoluții "periculoase".

"UE a adoptat sancțiuni puternice împotriva Iranului și a susținut soluții diplomatice, inclusiv în problema nucleară", a declarat ea într-un comunicat pe X, adăugând că a vorbit cu miniștrii de externe ai Israelului și ai altor miniștri regionali.

"Protecția civililor și a dreptului internațional umanitar este o prioritate."

Biroul prim-ministrului italian Giorgia Meloni a declarat că va consulta aliații și liderii regionali pentru a sprijini eforturile de atenuare a tensiunilor.

Într-un comunicat, guvernul brazilian a condamnat atacurile SUA și Israelului și și-a exprimat "grava îngrijorare".

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că țara sa susține SUA "acționând pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară și pentru a împiedica Iranul să continue să amenințe pacea și securitatea internațională".

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a cerut reținere și a îndemnat toate părțile "să vadă rațiunea, să dezescaladeze și să revină la -masa negocierilor-".

