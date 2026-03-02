Un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital după ce a pierdut controlul maşinii și s-a răsturnat peste un sens giratoriu din orașul Ovidiu, judeţul Constanţa. Acesta avea o alcoolemie 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat.

"Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 24 de ani, a condus un autoturism pe DN2A în orașul Ovidiu, iar la un moment dat ar fi acroșat bordura trotuarului și s-ar fi răsturnat. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Şoferul a ieşit singur din maşină până la sosirea pompierilor. Martorii au declarat că, imediat după accident, acesta repeta obsesiv că are rovinietă.

Tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei și eventualelor substanțe din sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul.

