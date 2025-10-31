Americanii ar pregăti atacuri iminente asupra unor ținte din Venezuela. Ar putea fi vizat chiar şi Maduro

Administrația lui Donald Trump a decis să lanseze atacuri asupra unor ţinte militare din Venezuela, relatează Miami Herald, citând surse. Atacurile ar putea avea loc în orice moment şi fac parte din dintr-o nouă etapă a campaniei împotriva cartelului de droguri "Soles", despre care Washingtonul susține că este condus de preşedintele Nicolas Maduro și de apropiații săi.

Atacurile, despre care a relatat și Wall Street Journal, ar viza distrugerea unor instalații militare folosite de cartelul de narcotraficanți "Soles", despre care SUA susține că este condus de liderul venezuelean Nicolas Maduro, alături de membri de rang înalt ai regimului său. Totodată, loviturile - care ar putea fi lansate din aer în câteva zile sau chiar ore - urmăresc și decapitarea cartelului.

SUA ar putea ataca ținte militare din Venezuela în orice moment

Oficialii americani cred că organizația exportă anual aproximativ 500 de tone de cocaină în Europa și Statele Unite. Sursele citate de Miami Herald au refuzat să precizeze dacă și Maduro este o țintă, dar una dintre ele a afirmat că zilele lui sunt cam numărate.

Articolul continuă după reclamă

"Maduro este la un pas de a ajunge prins în capcană și ar putea descoperi curând că nu poate fugi din țară, chiar dacă și-ar dori. Mai grav pentru el este că există acum mai mulți generali dispuși să-l captureze și să-l predea. Este conștient că una este să vorbești despre moarte și alta să o vezi venind", a declarat sursa.

Washingtonul a dublat recompensa pentru informații care duc la arestarea lui Maduro la 50 de milioane de dolari - cea mai mare sumă oferită vreodată. Recompense de 25 de milioane de dolari au fost anunțate și pentru capturarea aliaților săi de top, inclusiv a ministrului de Interne, Diosdado Cabello, despre care se crede că ar conduce operațiunile cartelului. O altă figură-cheie a regimului, acuzată de trafic de droguri în SUA, este ministrul Apărării, Vladimir Padrino Lopez.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat recent că Maduro conduce "Cartel de los Soles" - o organizație de trafic de droguri integrată în armata Venezuelei - și colaborează cu grupări precum "Tren de Aragua" din Venezuela, Cartelul "Sinaloa" din Mexic și alte rețele criminale transnaționale. Bondi l-a descris pe Maduro drept "unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume și o amenințare la adresa securității naționale a SUA".

Armata americană și-a intensificat prezența în largul coastei Venezuelei, în cadrul unei operațiuni pe care Casa Albă o descrie ca având scopul de a combate traficul de droguri și rețelele criminale asociate regimului de la Caracas. Una dintre primele decizii ale președintelui Donald Trump, după revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, a fost să solicite Departamentului de Stat să desemneze anumite carteluri de droguri drept organizații teroriste și criminale transnaționale - inclusiv "Tren de Aragua" și, ulterior, Cartelul "Soles".

SUA au mobilizat o forță militară importantă în apropierea Venezuelei

În august, Statele Unite au desfășurat în sudul Mării Caraibelor, în apropiere de nordul Venezuelei, o Forță Operativă Comună, care inițial includea trei distrugătoare echipate pentru apărare aeriană, antisubmarin și antirachetă, precum și un grup amfibiu de aproximativ 4.500 de soldați.

Misiunea a inclus patrule maritime cu avioane de recunoaștere P-8 și zboruri de supraveghere la distanță pentru cartografierea rutelor de trafic. În septembrie, desfășurarea a fost consolidată cu 10 avioane de vânătoare F-35B, staționate la Baza Aeriană Ceiba din Puerto Rico, și cu drone MQ-9 Reaper lansate de pe Aeroportul Rafael Hernandez de pe insulă.

Oficialii americani susțin că aceste aeronave pot efectua lovituri de precizie asupra laboratoarelor de droguri, pistelor de aterizare clandestine, vehiculelor sau navelor implicate în trafic. Pe 24 octombrie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ordonat portavionului USS Gerald R. Ford și grupului său de atac - din care fac parte crucișătorul USS Normandy și distrugătoarele USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney și USS Roosevelt - să intre în Marea Caraibelor.

Acest grup de atac, cu peste 4.000 de militari și aproximativ 90 de avioane de luptă, a fost descris de ofițerii venezueleni în retragere drept elementul central al unei "faze finale" menite să neutralizeze liderii "los Soles" și "Tren de Aragua" și să lovească ținte fixe și mobile din interiorul Venezuelei.

Săptămâna aceasta, atacurile americane au vizat ambarcațiuni rapide despre care administrația susține că transportau droguri - cele mai multe interceptate în largul Venezuelei. Aceste atacuri au dus la moartea a 61 de presupuși traficanți. Oficialii americani afirmă că Forța Operativă își va muta operațiunile la sol, deoarece traficanții evită tot mai mult transporturile maritime, din cauza riscului crescut.

Analiștii: SUA urmărește înlăturarea regimului Maduro

Amploarea desfășurării militare i-a determinat pe mulți analiști să concluzioneze că obiectivul final al misiunii este înlăturarea regimului Maduro, deși SUA nu au oferit detalii clare despre acțiunile planificate în Venezuela. Cei mai mulți experți exclud o invazie de durată - poziție reafirmată și de Trump.

"El preferă operațiuni țintite, precum asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani sau atacurile asupra instalațiilor nucleare din Iran. Nu cred că își dorește ceva care s-ar putea transforma într-un conflict prelungit", a declarat Elliott Abrams, fost reprezentant special al SUA pentru Venezuela în primul mandat Trump.

O invazie la scară largă ar presupune un număr mult mai mare de trupe și costuri substanțial mai mari. Chiar și invazia americană din Panama din 1989 - o țară mai mică și cu un sistem militar mai simplu - a necesitat aproximativ 30.000 de soldați, a amintit Abrams.

Mark F. Cancian, colonel american în retragere și consilier la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, a spus că forțele SUA din Caraibe sunt suficiente pentru lovituri și intimidare, dar nu și pentru o invazie. "Nu există suficientă putere de luptă pentru o invazie, dar este suficientă pentru atacuri aeriene sau cu rachete împotriva cartelurilor sau a regimului Maduro", a concluzionat acesta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰