Să fii călător în Gara Brașov este o aventură, dar şi un sport extrem. Din cauza lucrărilor de reabilitare, pentru a ajunge la ultimele două linii din cele nouă existente, oamenii au de bătut la pas sute de metri, cu tot cu bagaje și de traversat șinele printre trenuri, pe podețe improvizate. Mulți călători se expun unor pericole și mai mari. Pentru a scurta drumul aleg să sară direct liniile.

Gara Centrală din Brașov are nouă linii de cale ferată folosite pentru călători. Primele șapte sunt deservite de pasaje subterane - ajungi la linie fără niciun pericol. Lecția de umilință se predă la liniile cele mai îndepărtate de clădirea principală a stației - cele cu numerele opt și nouă.

Bărbat: De râsul lumii.

Reporter: De ce?

Bărbat: Nu ai pe unde să treci, trebuie să traversezi, să sari ca să te urci aici.

Călător: Cam greu, cam greu dar asta e.

Reporter: De ce?

Călător: Păi dar de la înălțimea aia să ridici piciorul să cobori.

"Dacă vine vreun tren, ceva, nu se știe niciodată.", adaugă un alt călător.

"Își bat joc de noi pur și simplu.", menţionează un alt călător.

"Trebuie ocolit până acolo, vedeți? Dar lumea nu se duce până la capăt, sar mai bine.", spune un alt bărbat.

La liniile capcană sunt trase atât trenuri de stat, cât și garnituri private. Drumul la și de la peroanele opt și nouă se bate la pas, cale de 400 de metri, cu tot cu bagaje, indiferent de vremea de afară.

Așa arată condițiile la acest moment în gara centrală din Brașov. Aceasta este linia 7, iar călătorii care vin la celelalte linii, pentru că primele linii sunt în lucru și nu au fost date în folosință, trebuie să folosească astfel de punți pentru a trece în siguranță, printre trenuri, mănunchiul de șine de cale ferată.

Am cerut un punct de vedere oficial companiei CFR. Nu l-am primit însă. Un angajat al Gării Brașov vine însă cu explicații.

"În momentul de față este o închidere care se va redeschide în data de 23 mai. Și atunci probabil că nu vom mai fi obligați să băgăm trenuri la linia nouă, cel puțin.", spune un angajat CFR.

"Este o situație periculoasă, dar nu poți să te duci la călător să-i zici..n-ai voie.", precizează angajatul CFR.

Lucrările de modernizare de la Gara Brașov au început în 2021, la aproape doi kilometri de cale de rulare, cu peroane. CFR a anunțat încă din noiembrie că liniile 1, 2 și 3 sunt gata și se dau în folosință. A trecut de atunci jumătate de an, iar acestea sunt în continuare închise. Lucrările au fost făcute în cadrul proiectului modernizării căii ferate București - Sighișoara, în valoare de 3,43 miliarde de lei, fără TVA.

