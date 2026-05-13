Dronă ucraineană găsită lângă o insulă grecească iubită de turiștii români. Tensiuni între Atena și Kiev

Descoperirea unei drone maritime ucrainene încărcate cu muniție neexplodată în apropierea insulei grecești Lefkada a provocat îngrijorare la Atena și a amplificat temerile privind extinderea războiului din Ucraina în Marea Mediterană. Incidentul, petrecut într-o zonă turistică populară inclusiv printre români, a generat reacții dure din partea autorităților elene, care au acuzat riscuri serioase pentru securitatea regională și au anunțat proteste diplomatice. Potrivit Politico, cazul tensionează și mai mult relațiile dintre Grecia și Ucraina, pe fondul operațiunilor Kievului împotriva "flotei fantomă" care ajută Rusia să exporte petrol.

Potrivit Politico, Atena a reacționat dur după ce o dronă navală de tip Magura, care transporta muniție neexplodată a fost găsită la începutul lunii mai în apropierea insulei Lefkada, în vestul Greciei.

Dispozitivul a fost observat de un pescar, blocat într-o peșteră, cu motoarele încă pornite. Incidentul a amplificat temerile privind extinderea conflictului din Ucraina în bazinul mediteranean, în contextul în care Kievul încearcă să lovească "flota fantomă" care ajută Rusia să exporte petrol.

Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, a confirmat marți originea ucraineană a dronei și a ridicat problema în cadrul Consiliului de Apărare al UE de la Bruxelles, calificând situația drept "un incident extrem de grav". La rândul său, ministrul grec de Externe, Giorgos Gerapetritis, a anunțat că Atena va răspunde prin proteste diplomatice.

Articolul continuă după reclamă

"Grecia nu va permite dezvoltarea operațiunilor de război în regiunea mediteraneană extinsă și în special în direcția Greciei", a declarat oficialul elen.

Autoritățile elene investighează două scenarii principale: fie drona a fost lansată de pe o navă comercială aflată în zonă, fie a fost trimisă de la o bază ucraineană din Misrata, vestul Libiei.

Nu este primul incident de acest fel care afectează Grecia. În martie anul trecut, o navă aparținând unei companii grecești a fost lovită de o dronă ucraineană în apropiere de orașul rusesc Novorossiisk, în timp ce încărca petrol. Atena a criticat atunci atacurile asupra navelor sub pavilion grec sau cu echipaje grecești.

Kievul a negat însă orice implicare directă în cazul dronei descoperite la Lefkada. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a declarat că nu există dovezi că dispozitivul aparține operatorilor ucraineni de drone maritime și că Ucraina este dispusă să coopereze cu autoritățile elene pentru clarificarea incidentului.

Relații tensionate între Atena și Kiev

În același timp, relațiile dintre Atena și Kiev par să traverseze o perioadă tensionată. Deși Grecia a susținut Ucraina în ultimii ani și a inversat relațiile tradițional apropiate cu Rusia, opoziția critică guvernul pentru lipsa de supraveghere a apelor teritoriale. Liderul partidului ultranaționalist Soluția Greacă, Kyriakos Velopoulos, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski "nu a fost niciodată prieten al Greciei".

Potrivit Politico, tensiunile sunt amplificate și de blocajele apărute în proiectul comun dintre Atena și Kiev privind producția de drone navale fără pilot. Grecia ar fi nemulțumită de dorința Ucrainei de a influența modul în care armata elenă ar utiliza aceste sisteme.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰